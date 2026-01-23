Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski na ustach Hiszpanów. Nagle włączył się Boniek. "W końcu"

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Robert Lewandowski wciąż walczy o swoją przyszłość w Barcelonie. Polak z pewnością nie pomógł sobie, strzelając samobója w meczu ze Slavią Praga. Na jego szczęście w drugiej połowie pokonał także bramkarza rywali. To nie uszło oczywiście uwadze hiszpańskich dziennikarzy, a także Zbigniewowi Bońkowi. - Nareszcie Robert strzelił "samobója", bo nie ma zawodnika, który by tego nigdy w życiu nie zrobił - powiedział żartobliwie w rozmowie z "Polsat Sport" były prezes PZPN.

Portret dwóch znanych mężczyzn związanych z piłką nożną, po lewej stronie mężczyzna w garniturze na tle banerów sponsorskich podczas konferencji prasowej, po prawej piłkarz w czerwonej koszulce z orłem na piersi na stadionie
Robert Lewandowski i Zbigniew BoniekKAROLINA MISZTAL/REPORTER, Grzegorz Wajda/REPORTEREast News

Robert Lewandowski do sezonu 2025/2026 przystępował z bardzo jasną sytuacją w kwestii swojej przyszłości. Gdy rozpoczynały się bowiem rozgrywki La Liga Lewandowski miał już mniej niż 12 miesięcy kontraktu z Barceloną. 1 stycznia 2026 roku czerwona linia została ostatecznie przekroczona.

Lewandowski wszedł w ostatnie pół roku kontraktu i od tego momentu może już swobodnie negocjować z każdym klubem na świecie. Od początku kapitan reprezentacji Polski przekonywał jednak, że jego pierwszym wyborem będzie Barcelona. Na możliwość przedłużenia umowy "Lewy" musi zapracować.

Boniek wprost o Lewandowskim. "W końcu"

Jak na razie ten sezon dla naszego napastnika jest daleki od ideału, choć miał swoje bardzo dobre momenty, jak choćby niedawny finał Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej, gdy strzelił gola Realowi Madryt. Równo dziesięć dni później przeżył prawdziwą huśtawkę nastrojów.

W meczu ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów Polak "popisał się" bowiem najpierw samobójczym golem, a potem pokonał także właściwego rywala. Obie kwestie nie umknęły hiszpańskim mediom, a także Zbigniewowi Bońkowi. - Nareszcie Robert strzelił "samobója", bo nie ma zawodnika, który by tego nigdy w życiu nie zrobił - powiedział żartobliwie w rozmowie z "Polsat Sport".

- Robertowi powoli się kończy kariera i w końcu strzelił przypadkowego "samobója". Najważniejsze, że się szybko zrehabilitował i po dobrym podaniu Rashforda strzelił czwartą bramkę dla Barcelony - zakończył. Faktycznie był to pierwszy "samobój" w karierze Roberta Lewandowskiego, co przy jego częstej obecności we własnym polu karnym przy stałych fragmentach gry, wydaje się wręcz zaskakujące.

Robert Lewandowski znów został bohaterem hiszpańskiej prasy
Robert Lewandowski znów został bohaterem hiszpańskiej prasyJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Piłkarz w barwach FC Barcelony w trakcie celebracji na boisku podczas meczu piłki nożnej, dynamiczny wyraz radości, wyraźny logotyp sponsora na koszulce.
Robert LewandowskiJOSE BRETONEast News
Robert Lewandowski znalazł się w centrum sporu hiszpańskich dziennikarzy
Robert Lewandowski znalazł się w centrum sporu hiszpańskich dziennikarzyTHOMAS COEX / AFP / Gracia Jimenez/Soccrates/Getty ImagesAFP
