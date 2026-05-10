Lewandowski na to tylko czekał. To już przesądzone. Komunikat tuż po gwizdku

Na 13 tytułów mistrzowskich zapracowali wcześniej czterej inni piłkarze. Ten kwartet tworzyli Ryan Giggs, Thomas Mueller, Manuel Neuer oraz Kingsley Coman. Teraz mamy kwintet - do tego grona dołączył właśnie Robert Lewandowski.

Polak zaliczył ostatni kwadrans w niedzielnym meczu z Realem Madryt. Barcelona wygrała na swoim obiekcie 2:0, ustalając końcowy rezultat już w 18. minucie. Po mistrzostwo Hiszpanii sięgnęła trzy kolejki przed końcem sezonu.

Robert Lewandowski na szczycie listy. To jego 13. tytuł mistrzowski w ligach TOP 5

Lewandowski wygrywał ligę krajową aż 14 razy. Pierwszy raz dokonał tego w 2010 roku jeszcze jako zawodnik Lecha Poznań. Potem triumfy święcił już tylko w europejskiej elicie.

Aż po 10 tytułów sięgnął w Bundeslidze. W latach 2011 i 2012 świętował w barwach Borussii Dortmund. W okresie 2015-22 nieprzerwanie odbierał gratulacje jako piłkarz Bayernu Monachium.

Potem była już Barcelona, do której trafił jako 34-latek. Ale nie spuścił z tonu. Z czterech sezonów aż trzy zakończyły się złotem!

Co dalej z karierą "Lewego"? Jeśli nie opuści tego lata Europy (ma oferty z MLS i Arabii Saudyjskiej), nadal będzie występował w jednej z pięciu najsilniejszych lig Starego Kontynentu. Zostanie na Camp Nou jeszcze sezon albo zawita do Serie A, gdzie może liczyć na angaż w Juventusie lub Milanie.

Piłkarze z największą liczbą tytułów w ligach TOP 5:

1. Robert Lewandowski - 13 tytułów mistrzowskich

Ryan Giggs - 13

Thomas Mueller - 13

Manuel Neuer - 13

Kingsley Coman - 13

6. Leo Messi - 12

David Alaba - 12

Francisco Gento - 12

9. Thiago Alcantara - 11

Arjen Robben - 11

Paul Scholes - 11

Gianluigi Buffon - 11

