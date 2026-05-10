Lewandowski na to tylko czekał. To już przesądzone. Komunikat tuż po gwizdku
Robert Lewandowski nie przestaje wzbogacać imponującej kolekcji trofeów. W niedzielny wieczór sięgnął z Barceloną po końcowy triumf w La Liga. Dzięki temu Polak legitymuje się aż 13 tytułami mistrzowskimi zdobytymi w najsilniejszych ligach Europy (Top 5). Na świecie nie ma piłkarza, który mógłby się pochwalić lepszym wynikiem. A "Lewy" zapewnia, że wciąż nie ma dość!
Na 13 tytułów mistrzowskich zapracowali wcześniej czterej inni piłkarze. Ten kwartet tworzyli Ryan Giggs, Thomas Mueller, Manuel Neuer oraz Kingsley Coman. Teraz mamy kwintet - do tego grona dołączył właśnie Robert Lewandowski.
Polak zaliczył ostatni kwadrans w niedzielnym meczu z Realem Madryt. Barcelona wygrała na swoim obiekcie 2:0, ustalając końcowy rezultat już w 18. minucie. Po mistrzostwo Hiszpanii sięgnęła trzy kolejki przed końcem sezonu.
Robert Lewandowski na szczycie listy. To jego 13. tytuł mistrzowski w ligach TOP 5
Lewandowski wygrywał ligę krajową aż 14 razy. Pierwszy raz dokonał tego w 2010 roku jeszcze jako zawodnik Lecha Poznań. Potem triumfy święcił już tylko w europejskiej elicie.
Aż po 10 tytułów sięgnął w Bundeslidze. W latach 2011 i 2012 świętował w barwach Borussii Dortmund. W okresie 2015-22 nieprzerwanie odbierał gratulacje jako piłkarz Bayernu Monachium.
Potem była już Barcelona, do której trafił jako 34-latek. Ale nie spuścił z tonu. Z czterech sezonów aż trzy zakończyły się złotem!
Co dalej z karierą "Lewego"? Jeśli nie opuści tego lata Europy (ma oferty z MLS i Arabii Saudyjskiej), nadal będzie występował w jednej z pięciu najsilniejszych lig Starego Kontynentu. Zostanie na Camp Nou jeszcze sezon albo zawita do Serie A, gdzie może liczyć na angaż w Juventusie lub Milanie.
Piłkarze z największą liczbą tytułów w ligach TOP 5:
1. Robert Lewandowski - 13 tytułów mistrzowskich
Ryan Giggs - 13
Thomas Mueller - 13
Manuel Neuer - 13
Kingsley Coman - 13
6. Leo Messi - 12
David Alaba - 12
Francisco Gento - 12
9. Thiago Alcantara - 11
Arjen Robben - 11
Paul Scholes - 11
Gianluigi Buffon - 11