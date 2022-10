Lewandowski na rozczulającym zdjęciu z córką. Posypały się komentarze

Kilka miesięcy temu Robert Lewandowski wraz z najbliższymi przeprowadził się do słonecznej Hiszpanii. I choć piłkarz i jego ukochana szybko zadomowili się w nowym kraju, aklimatyzacja bez wątpienia nie była tak łatwa dla ich córek, Laury i Klary. Dziewczynki musiały bowiem przyzwyczaić się nie tylko do nowego domu, ale również do nowego przedszkola.

Niedawno na ten temat w mediach społecznościowych rozpisywała się Anna Lewandowska. Trenerka fitness pochwaliła się, że po kilku miesiącach od przeprowadzki obie córki przyzwyczaiły się już do nowego otoczenia i spodobało im się nowe przedszkole, a także nowi rówieśnicy. Dla każdego rodzica taka informacja jest jak kamień z serca.

Reklama

Kluczowa decyzja rodziny Lewandowskich! "To główny powód"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inter – Barcelona. Czy ”Lewy” był faulowany w polu karnym? WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Robert Lewandowski pokazał zdjęcie z córką. Rozczulający widok

Kapitan reprezentacji Polski niemalże na każdym kroku potwierdza, że to, co liczy się dla niego najbardziej, to właśnie dobro jego najbliższych. 34-latek każdą wolną chwilę spędza w towarzystwie żony i córek, czym często chwali się w mediach społecznościowych. Tak było i tym razem. "Lewy" opublikował na Instagramie rozczulające zdjęcie, na którym spaceruje brzegiem morza z córką na rękach. Takie obrazki bez wątpienia poruszyły niejednego kibica.

Instagram Post Rozwiń

Pod fotką gwiazdora FC Barcelony od razu posypały się komentarze. Internauci nie kryli swojego zachwytu. "Piękne zdjęcie", "Ale uroczo", "To zdjęcie wyraża więcej niż tysiąc słów" - można wyczytać pod wpisem Lewandowskiego.

Ależ plotki po publikacji tego zdjęcia Anny Lewandowskiej! Są już pewni