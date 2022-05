Lewandowski na okładce! W Barcelonie są już pewni i mają wielki plan

Operacja "transfer Roberta Lewandowskiego" zdaje się wkraczać w kluczową fazę. Według medialnych doniesień Polak ustalił indywidualne warunki trzyletniego kontraktu z FC Barcelona, a myślami jest już w słonecznej Hiszpanii . Bayern Monachium wprawdzie wciąż nie zamierza sprzedawać swojej największej gwiazdy, lecz "Duma Katalonii" jest w stanie przesunąć granicę do 60 mln euro, by przekonać mistrzów Niemiec do sfinalizowania transakcji.

Jak informuje "Mundo Deportivo", Xavi jest optymistą w kwestii transferu "Lewego" i czeka na niego z otwartymi ramionami. Zwłaszcza, że na Camp Nou mają wobec naszego reprezentanta wielkie plany.

Robert Lewandowski na okładce "Mundo Deportivo". FC Barcelona ma plan na Polaka

Robert Lewandowski ma być rzecz jasna niekwestionowaną gwiazdą drużyny, stanowiąc trzon ofensywnego trio, w którym znaleźć mają się także Ansu Fati oraz błyskotliwy skrzydłowy Leeds United - Raphihna, co ogłasza "Mundo Deportivo" na swojej okładce.

Fati to jeden z ulubieńców kibiców FC Barcelona. 19-latek przebojem wszedł do pierwszej drużyny "Blaugrany" i choć w ostatnim czasie przebywał najczęściej nie na boisku, a w gabinetach fizjoterapeutów, wydaje się, że problemy zdrowotne ma już za sobą i w przyszłym sezonie może stanowić o sile ofensywnej "Barcy".

Raphinha natomiast to alternatywa na prawe skrzydło, na którym może znaleźć się wakat. Wciąż nie wiadomo bowiem jaką decyzję odnośnie swojej kariery podejmie Ousmane Dembele. Kontrakt Francuza wygasa 30 czerwca i jeśli nie zostanie przedłużony, to właśnie Brazylijczyk ma zostać jego następcą.