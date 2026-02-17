Lewandowski na niechlubnej liście Barcelony. Wszystko dokładnie wyliczyli

FC Barcelona rok 2026 rozpoczęła z przytupem. "Duma Katalonii" wygrała bowiem Superpuchar Hiszpanii i wówczas wydawało się, że forma ekipy Hansiego Flicka powinna stopniowo wzrastać, aby najlepsza dyspozycja "przyszła" na najważniejszy okres sezonu, a więc między marcem a majem.

Rzeczywistość jest jednak zgoła odmienna. Od początku lutego forma "Dumy Katalonii" daleka jest od tej, której Flick oczekuje, szczególnie w defensywie. Joan Garcia raz po raz wystawiany jest na próbę i musi wykazywać się swoimi ponadprzeciętnymi umiejętnościami w grze na linii.

Lewandowski na "czarnej liście". Wysokie miejsce Polaka

Tracone bramki to jedno, a drugą kwestią jest skuteczność pod bramką rywali, a właściwie jej brak. W ostatnich dwóch spotkaniach - z Atletico Madryt i Gironą Barcelona wygenerowała sobie współczynnik oczekiwanych goli na poziomie 4,55 (dane za Sofascore.com), strzeliła tylko jednego gola.

W związku z tym nie może dziwić, że wzrok fanów "Blaugrany" coraz częściej zwraca się ku pozycji napastnika, na której grają Ferran Torres i Robert Lewandowski. Profil Barca 1899 Stats na portalu X.com zdecydował się policzyć wszystkie zmarnowane sytuacje przez zawodników "Blaugrany".

Liderem tej niechlubnej listy jest Ferran Torres. Hiszpan nie wykorzystał aż 23 tzw. dużych szans. Robert Lewandowski zajmuje drugie miejsce z pięcioma okazjami zmarnowanymi mniej. "Podium" zamyka Marcus Rashford, któremu naliczono aż 14 takich okazji we wszystkich rozgrywkach.

Aby odpowiednio podejść do tematu, należy policzyć częstotliwość marnowanych sytuacji, biorąc pod uwagę liczbę rozegranych minut. Hiszpan spędził na murawie 1911 minut, co daje średnią zmarnowanej okazji co 83 minuty. Polak na boisku przebywał przez 1562 minuty, więc średnio marnował dogodną sytuację co 87 minut.

Najlepiej wypada Anglik, który spędził na murawie podobną liczbę minut, co Ferran, a jego średnia w tym momencie zatrzymała się na zaprzepaszczonej okazji co 141 minut. W tym momencie w tabeli La Liga "Blaugrana" jest na drugim miejscu, do Realu Madryt dwa oczka, ale wciąż zależy od siebie. W Lidze Mistrzów czeka na rywala w 1/8 finału.

Lewandowski jest najbardziej efektywnym strzelcem Barcelony Petr David Josek East News

Barcelona wygrała w lutym wszystkie cztery mecze ligowe. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców trzykrotnie AFP

Od teraz bramkowy dorobek Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony będzie przedstawiany w sekwencji trzycyfrowej AFP

Zhizhen Zhang - Roberto Carballes Baena. Skrót meczu Polsat Sport