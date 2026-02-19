21 sierpnia ubiegłego roku Robert Lewandowski skończył 37 lat, a jego wartość rynkowa pod koniec grudnia spadła do 9 milionów euro. Do tego "Lewy" spadł w hierarchii Hansiego Flicka i w bieżącym sezonie odgrywa najczęściej rolę zmiennika Ferrana Torresa. Mimo to może pochwalić się 13 trafieniami w 30 spotkaniach.

FC Barcelona stoi przed wielką zagwozdką - zaoferować kapitanowi reprezentacji Polski nową umowę, czy na dobre zamknąć ten rozdział w historii klubu i skupić się na poszukiwaniu jego następcy. Coraz więcej wskazuje na to, ze wygrywa niestety druga opcja.

FC Barcelona zrezygnuje z Lewandowskiego? Ma już listę kandydatów

Od wielu miesięcy w hiszpańskich mediach przewijają się coraz to nowe nazwiska potencjalnych następców Lewandowskiego. Wydaje się, że konkretna lista już się wyklarowała, a klub postara się o pozyskanie jednego z nich.

Jeszcze do niedawna panowała narracja, iż następca "Lewego" jest już w Barcelonie. Mowa o Ferranie Torresie, który rozpoczął sezon z przytupem. Hiszpan jednak zbyt często ma wahania formy, a do tego spore problemy z wykończeniem. Nie jest gwarantem bramek, ani nie posiada instynktu snajpera, przypisywanego Lewandowskiego. W 14 ostatnich meczach strzelił on trzy gole, co wynikiem jest mizernym. Kto zatem w przyszłym sezonie może stanowić o sile ataku Barcy?

Julian Alvarez

Jeden z absolutnie wymarzonych kandydatów Barcelony, choć również zdarzają mu się słabsze okresy. W tym sezonie ma na koncie 12 bramek - mniej od Lewandowskiego. Do tego dochodzi kwestia ceny. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 100 milionów euro, a Atletico z pewnością oczekiwałoby kwoty o wiele wyższej. "Dumy Katalonii" zwyczajnie na niego nie stać.

Szanse na transfer: nikłe.

Serhou Guirassy

Gwinejczyk regularnie jest wymieniany w kontekście gry w Barcelonie. Działaczom katalońskiego klubu imponuje jego skuteczność i determinacja, choć ze względu na charakterystykę piłkarską bliżej mu do Lewandowskiego, aniżeli Torresa. Napastnik Borussii Dortmund wyróżnia się świetnymi warunkami fizycznymi, ale czy sprawdziłby się w grze kombinacyjnej na małej przestrzeni? Coraz więcej dziennikarzy w to wątpi.

Szanse na transfer: średnie.

Marcus Thuram

Kandydatura Thurama jest stosunkowo świeża, ale wydaje się z dnia na dzień być coraz mocniejszą. Ekrem Konur przekonuje, że włodarze Barcy bardzo uważnie monitorują jego sytuację w Interze. "Nerazzurri" nie są na ten moment chętni się z nim rozstawać, ale zdaniem tureckiego dziennikarza oferta przekraczająca 80 milionów euro mogłaby ich przekonać. Ale skąd Barcelona miałaby mieć takie pieniądze? W grę wchodziłaby raczej próba obniżenia ceny za Francuza, za sprawą włączenia w transakcję innego zawodnika. W tym kontekście wymieniano Gaviego.

Szanse na transfer: niewielkie.

Jaka przyszłość czeka Lewandowskiego? Bukmacherzy już wiedzą

W kontekście zastąpienia Lewandowskiego wymieniany byli także m.in. Dusan Vlahović, czy Erling Haaland. "Blaugrana" miała jednak stracić zainteresowanie Serbem z uwagi na jego spore wymagania finansowe. Gwiazda Manchesteru City natomiast pozostaje poza jej możliwościami finansowymi.

Jaka przyszłość zatem czeka Lewandowskiego, jeśli klub nie przedłuży z nim umowy? W grę wchodzi wiele opcji. W opinii bukmacherów najpoważniejszą z nich są przenosiny do MLS, a konkretnie do Chicago Fire. Kurs na to wynosi około 2.55. Typ na to, że "Lewy" obierze kierunek na Arabię Saudyjską wynosi natomiast 3.50.

W dalszej kolejności są przenosiny do Interu Miami Leo Messiego (kurs 5.50), czy transfer do AC Milan (kurs 8.00). Bukmacherzy są za to niemal pewni, że w 2026 roku Lewandowski ogłosi zakończenie kariery reprezentacyjnej.

Lewandowski w oczach wielu ekspertów znajduje się na liście do rozstania z Barceloną. Oprócz niego w tym kontekście wymienia się Marca Casado, czy Marca Bernala.

