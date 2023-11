339 milionów złotych - na taką sumę tygodnik "Wprost" wycenił majątek zgromadzony przez Annę Lewandowską . Żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony swoje "imperium" buduje na promowaniu zdrowego trybu życia. W ofercie ma m.in. aplikację treningową, suplementy, wegańskie kosmetyki i produkty spożywcze. Biznesowe sukcesy dają jej poczucie spełnienia, nakręcają do działania, ale mogą być też... miękkim lądowaniem dla męża , gdy ten już zdecyduje się zakończyć karierę.

Tak trochę to było powiedziane pół żartem, pół serio, ale myślę, że kiedyś stanie się tak, że to Robert będzie latał na spotkania z jakimiś biznesmenami i opowiadał o naszych markach. A ja będę miała wtedy bardzo dużą satysfakcję

Na razie "Lewa" rusza z nowym interesem . Jak niedawno potwierdziła, otwiera w Katalonii siłownię i szkołę tańca. "Nie mogę się doczekać, aż to się stanie! Ciągle myślę o tym, co mogę zrobić, a mój zespół zawsze śmieje się ze mnie, że jestem taką aktywną osobą" - emocjonowała się, cytowana przez Mundo Deportivo.

A to jeszcze nie koniec. Żona Lewandowskiego spieszy z następnymi nowinami .

Żona Roberta Lewandowskiego potwierdza wieści, na które czekali fani. Podała termin

"Jesień listopadowa. Nie wiem, czy ją lubicie. Ja tak średnio. To zawsze jest taki okres, w którym chcesz schować się w ciepłej bluzie, pod kocykiem, zostać w domu i nic nie robić. Ale oczywiście cały czas myślmy pozytywnie, myślmy o aktywności fizycznej, o zdrowych posiłkach" - zaczęła swój wywód na InstaStories Anna Lewandowska .

Z tej okazji, że jest taka jesień na koniec listopada przygotowaliśmy z healthy teamem Polska dla was coś specjalnego: healthy weekend z moim wspaniałym, najlepszym teamem

Znane są szczegóły. Event ma się odbyć w terminie 23-26 listopada bieżącego roku w Dojo Stara Wieś. Koszt? 2750 złotych za udział i zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym w 7-osobowych domkach lub 2990 złotych za "jedynkę". Oprócz tego w cenie zapewnione są trzy posiłki dziennie, minimum osiem treningów (pod okiem współpracowników Anny Lewandowskiej) przez cały pobyt, ubezpieczenie i "niespodzianki od partnerów". Dojazd we własnym zakresie.

To nie wszystko. Przy okazji żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, kiedy odbędzie się inne długo oczekiwane wydarzenie, i to pod jej okiem. Chodzi o "camp by Ann". Ujawniła, że następna edycja zorganizowana zostanie na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Zwykle bilety rozchodzą się na pniu, więc i tym razem można spodziewać się, że impreza cieszyć się będzie ogromnym zainteresowaniem.