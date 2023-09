Brał ślub z Anną Stachurską i mój przyjaciel załatwił mu spotkanie u Ojca Świętego, lecz zanim do tego doszło, Lewandowscy stawiali warunki, w jakich miała się odbyć audiencja. Ludzie w Watykanie do dziś są w szoku i opowiadają o tym

To nie wszystko. Wcześniej przekonywał, że Anna i Robert mogą mieć zapędy na "królewskie panowanie" . Miał tego doświadczyć w momencie, gdy jeszcze współpracował z "Lewym".

"Już wtedy w ich[Lewandowskich] zachowaniu było widoczne, że oni głęboko wierzą, że są królem i królową , traktują ludzi niemalże jak poddanych albo przedmiotowo, ze mną włącznie. Ktoś mu [Robertowi] wmawiał przez wiele lat, a potem zostało to zebrane w formie strategii, że ma się zachowywać jak władca, jak król Polski " - stwierdził.

To jednak nie wszystko.

Bezlitosny atak na Annę Lewandowską. I to jeszcze w takim dniu. Pisze o "fałszywym uśmiechu"

Równocześnie zacytował swój wpis sprzed kilku miesięcy. "Anna Lewandowska pojawiła się mi na timeline TT. Ach, te algorytmy. Uśmiechnięta, więc już wszystko u niej dobrze, szczękościsk minął, ale wróciły wspomnienia, że jak Anna się uśmiecha, to niekoniecznie szczerze , bo ma też drugie oblicze-jak walczy o pieniądze. Wtedy kłamie i fałszywie pomawia" - opisywał wówczas.

Nawiązywał do zeznań, jakie żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony miała niegdyś złożyć w sprawie Lewandowski - Kucharski. Miała mówić wówczas o problemach z laktacją, stresie i szczękościsku doznawanych po działaniach podejmowanych przez byłego menedżera męża.

Uważam, że wyśmiewanie kobiety na podstawie zeznań i doświadczeń Ani jest poniżej krytyki i godności. Czarek jest mężem, ojcem dwóch córek, dlatego uważam, że to nie mieści się w granicach naszej rywalizacji

"Ania nie zasługuje, by Czarek publicznie obnażał ją z godności, w momencie gdy ona mówi o swoich trudnych doświadczeniach związanych z macierzyństwem. Jedyne, o co proszę, to o zachowanie granic i umiaru" - podsumowywał.