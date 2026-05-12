Amanda Gawron

Robert Lewandowski w poniedziałkowe popołudnie wraz z innymi piłkarzami FC Barcelona wyjechał na ulice stolicy Katalonii, aby świętować mistrzostwo kraju. Tymczasem jego małżonka nadała komunikat w mediach społecznościowych, w którym poinformowała o kolejnym w ostatnich dniach powrocie do Polski. Miała ku temu bardzo ważny powód.

Robert Lewandowski to jeden z najwybitniejszych snajperów w historii futbolu, a teraz do swojego CV dopisał kolejne niebywałe osiągnięcie. Sięgnął on bowiem po trzeci tytuł mistrza Hiszpanii w barwach FC Barcelona. Podopieczni Hansiego Flicka tytuł czempiona kraju zapewnili sobie w niedzielnym El Clasico, w którym pokonali Real Madryt 2:0.

W poniedziałkowe popołudnie piłkarze Dumy Katalonii wyjechali na ulicę, aby świętować zwycięstwo w La Liga ze swoimi kibicami. Podczas fety mistrzowskiej show skradli Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, którzy po celebrowaniu swojego sukcesu z kolegami z zespołu opuścili pozostałych zawodników Blaugrany i wdrapali się na dach autobusu klubu, aby stąd świętować mistrzostwo kraju.

Najgłośniej mówi się o transmisji poprowadzonej przez Kanał Sportowy, podczas której Robertowi Lewandowskiemu i Wojciechowi Szczęsnemu przekazano mikrofon, aby ci sprawdzili się w roli speakerów. Panowie sypali żartami, a śmiechom nie było końca. Dziennikarze i kibice szczególną uwagę zwrócili na zachowanie kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski, który odszedł od wizerunku powściągliwego i pokazał swoje prawdziwe oblicze, prezentując się ze znacznie "luźniejszej strony".

Podczas gdy Robert Lewandowski świętował na ulicach stolicy Katalonii zdobycie trzeciego mistrzostwa Hiszpanii z FC Barcelona, jego małżonka z samego rana wsiadła w samolot i wróciła do Polski. Miała ku temu bardzo ważny powód. "Dzień dobry, dzień dobry... Warszawo. Teleportacja, słuchajcie. Jeszcze nie ochłonęłam po wczorajszym wieczorze w Barcelonie, po meczu. Dużo emocji, nawet łezka się troszkę tutaj pojawiła i wzruszenie. No a teraz jadę do Dojo Stara Wieś, ponieważ mamy tam obóz i startujemy. A tutaj taki mój mały partner jedzie ze mną tym razem. Nie, Laurka?" - wyznała, pokazując, że podczas wizyty w Polsce towarzyszy jej młodsza córka.

Anna Lewandowska znów zawitała do Polski

Kilka godzin później trenerka fitness zamieściła w sieci nagranie już z Dojo Stara Wieś. "Teleportacja, trzeci raz w tym tygodniu. Z Barcelony do Warszawy, z Warszawy do Barcelony. I znowu dzisiaj przyleciałam do Polski na Camp by Ann. No i w takiej właśnie pięknej grupie będziemy trenować cały tydzień. Jesteśmy po pierwszym treningu" - obwieściła.

Anna Lewandowska na swoim słynnym Camp by Ann w Dojo Stara Wieś

