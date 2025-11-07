Lewandowski na czarnej liście. Trener ruszył do zarządu. Rozstanie o krok

Robert Lewandowski zasilił szeregi FC Barcelona za kwotę około 50 milionów euro. Polak trafił do zespołu z Katalonii w momencie, gdy "Blaugrana" znajdowała się w sporym kryzysie sportowym związanym z odejściem Leo Messiego z zespołu. "Lewy" miał być tym, który zastąpi Argentyńczyka w roli idola całego Barcelonismo.

Pierwsze miesiące naszego napastnika w Barcelonie były znakomite. Lewandowski prezentował się wybornie, ale po mundialu w Katarze forma się zagubiła. Problemy naszego napastnika przeniosły się także na sezon 2023/2024, gdzie Lewandowski i Barcelona prezentowali się bardzo słabo.

Lewandowski na wylocie z Barcelony. Xavi wpisał go na listę

Tamte rozgrywki były na tyle szalone, że dwukrotnie z drużyny odchodził trener - Xavi. Hiszpan najpierw ogłosił to sam, potem wspólnie z klubem uznał, że jednak w drużynie zostanie i będzie pracował dalej. Wówczas przyszłość Lewandowskiego stanęła pod wielkim znakiem zapytania.

Do mediów zaczęły wyciekać informacje, jakoby Xavi nie widział w swoim zespole miejsca dla Polaka, a tę opinię miał przekazał dyrekcji sportowej klubu. Trudno było w te informacje wierzyć. Ostatecznie z zespołem pożegnał się Xavi, a władzę w drużynie przejął Hansi Flick, który doskonale wykorzystał ten czas.

O tej historii opowiedział Sebastian Staszewski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. - Joan Laporta powiedział, że jak tylko Robert Lewandowski wyczuł, że Xavi, a właściwie jego sztab zaczynają nie dojeżdżać z treningami fizycznymi, to od razu się zaczęło: to nie dobrze, to jest źle - rozpoczął dziennikarz na kanale Romanowski live.

Staszewski, opowiadając o swojej książce "Lewandowski. Prawdziwy" dodał o konflikcie z Xavim. - Laporta mówi w tej książce oficjalnie pod nazwiskiem, że Xavi poszedł do Deco z listą piłkarzy, których już nie chce w przyszłym sezonie i na tej liście był Robert Lewandowski. Xavi wiedział, że Robert stał się jego opozycją - dodał Staszewski.

- Ale tak pokazało życie, że to Xavi musiał opuścić klub. Przyszedł Hansi Flick i Robert Lewandowski rozegrał fantastyczny sezon - podsumował dziennikarz. Faktycznie tak było, bo "Lewy" sezon 2024/2025 zakończył z trzema trofeami. Strzelił w nim 42 gole i trzykrotnie asystował kolegom. Xavi z kolei pozostaje bez pracy.

Robert Lewandowski i Ansu Fati razem na treningu FC Barcelona. Takie obrazki mogą niebawem przejść do przeszłości LLUIS GENE / AFP AFP

FC Barcelona. Na zdjęciu trener Hansi Flick oraz polski napastnik Robert Lewandowski AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News / Rex Features/East News Maciej Rogowski/SOPA Images/Shut East News

Xavi Hernandez i Robert Lewandowski, 21.04.2024 r. Manu Fernandez East News