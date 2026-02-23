Lewandowski na celowniku. Wydali werdykt. "Czerwona kartka" dla Polaka

Rafał Sierhej

Robert Lewandowski w miniony weekend wrócił do wyjściowej jedenastki Barcelony. Polak zagrał od początku przeciwko Levante na Camp Nou, ale gola nie strzelił. Co więcej, zagrał zwyczajnie słabo, a to spotkało się oczywiście z ostrymi reakcjami katalońskich mediów. "Cronicaglobal.elespanol.com" drastycznie ocenia występ naszego zawodnika, wlepiając mu umowną czerwoną kartkę.

Piłkarz w koszulce FC Barcelony stoi na murawie stadionu, z rękoma opartymi na biodrach, w tle rozmyte trybuny.
Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP

Robert Lewandowski wciąż walczy o swoją przyszłość w Barcelonie. Ta pozostaje niepewna. Polakowi bowiem za kilka miesięcy wygasa umowa obowiązująca z "Dumą Katalonii". Kontrakt Lewandowskiego zakończy się oficjalnie 30 czerwca i wciąż nie wiemy, czy zostanie przedłużony.

Jest decyzja ws. skandalu z udziałem Viniciusa. UEFA nie miała litości

Polak na każdym kroku podkreśla, że jego celem numer jeden jest pozostanie w klubie, a co za tym idzie podpisanie nowego kontraktu z "Blaugraną". Wydaje się, że wiele zależy w tej kwestii od tego, kto wygra wybory na nowego prezydenta Barcelony. Jeśli będzie to Joan Laporta, szanse na pozostanie "Lewego" wzrosną.

"Nie wykorzystał okazji". Dosadnie o Lewandowskim

Potencjalne zwycięstwo Laporty nie jest jednak równoznaczne z przedłużeniem pobytu Lewandowskiego w klubie. Kapitan reprezentacji musi przekonać pion sportowy, a tutaj sprawy ostatnio się komplikują. Forma naszego napastnika daleka jest bowiem od tej, za którą Barcelona obecnie płaci mu 10 milionów euro netto rocznie. 

Teoretycznie dobrą szansą na podreperowanie wyniku bramkowego było spotkanie 25. kolejki La Liga z Levante na Camp Nou. Polak wyszedł w pierwszym składzie desygnowanym do gry przez Hansiego Flicka, co w ostatnich miesiącach nie było tak oczywiste, jak choćby w poprzednim sezonie.

Tej okazji jednak nie wykorzystał. Zszedł z boiska w 66. minucie niezadowolony z decyzji Flicka, a może bardziej swojego występu. Za ten bowiem zebrał od hiszpańskich mediów surowe noty. Bardzo dosadnie występ Lewandowskiego ocenił portal "Cronicaglobal.elespanol.com" w zakładce "Cule Mania".

Doniesienia o Messim prosto z Barcelony. Laporta ujawnia, co się stanie

Dziennikarze "wlepili" bowiem Lewandowskiemu symboliczną czerwoną kartkę. "Polski napastnik oddał tylko jeden celny strzał w całym meczu z Levante i został zmieniony 20 minut po rozpoczęciu drugiej połowy. Jednak w meczu z Levante numer "9" Barcelony nie miał tyle szczęścia. A raczej nie był tak zmotywowany" - czytamy.

"Robert Lewandowski wrócił do podstawowego składu w meczu z Levante. Polski napastnik nie grał w podstawowym składzie od meczu ligowego z Mallorcą, w którym strzelił gola. Jednak w meczu z Levante numer "9" Barcelony nie miał tyle szczęścia. A raczej nie był tak zmotywowany" - dodano.

"Lewy miał okazję udowodnić Hansiemu Flickowi, że powinien częściej grać przed Ferranem Torresem. Robert również nie wykorzystał tej okazji. W ciągu 66 minut spędzonych na boisku oddał tylko jeden strzał na bramkę, a w sumie oddał dwa" - podsumowano cały tekst.

Robert Lewandowski znalazł się w centrum sporu hiszpańskich dziennikarzy
Robert Lewandowski znów został bohaterem hiszpańskiej prasy
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony
