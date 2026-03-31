Lewandowski na celowniku. Tak potraktowali go Szwedzi. Błyskawiczna reakcja

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski trafił na celownik Szwedów już na długo przed meczem, co potwierdziło się we wtorek już na murawie Strawberry Arena w Solnej. Kapitan reprezentacji Polski został potraktowany przez fanów gospodarzy w sposób... szczególny. Gdy tylko spiker wyczytał nazwisko naszego napastnika, na trybunach pojawiła się natychmiastowa reakcja.

Robert Lewandowski w stroju reprezentacji Polski podczas treningu przed meczem Szwecja - Polska, w tle kibice.
Leszek Szymański / Tomasz BrożekPAP

Wygrana z Ukrainą stanowiła dla reprezentacji Szwecji ogromny zastrzyk pewności siebie, mimo koszmarnych wyników notowanych w eliminacjach do mundialu. I choć w Sztokholmie już przed meczem na każdym kroku czuć było, że gospodarze wierzą w swój awans, nie oznaczało to lekceważenia naszej kadry, a zwłaszcza Roberta Lewandowskiego.

Nazwisko kapitana "Biało-Czerwonych" przewijało się raz za razem podczas konferencji prasowej z udziałem Victora Lindelofa i Grahama Pottera, królowało także w miejscowych mediach.

Snajper FC Barcelony został także w sposób szczególny potraktowany już na Strawberry Arena w Solnie.

Szwecja - Polska. Tak rywale potraktowali Roberta Lewandowskiego

Fani obu ekip niespiesznie gromadzili się na trybunach obiektu położonego pod Sztokholmem. Spora ich część pojawiła się jednak na swoich miejscach już w okolicach godziny 20:00, gdy najpierw bramkarze, a potem i zawodnicy z pola reprezentacji Szwecji oraz Polski wybiegli na murawę.

Kamila Grabarę, Bartłomieja Drągowskiego i Mateusza Kochalskiego przywitała porcja gwizdów. To samo spotkało potem ich kolegów z szatni.

Następnie przyszła pora na wyczytywanie składów obu ekip. W przypadku podopiecznych trenera Jana Urbana fani szwedzkiej ekipy w szczególny sposób potraktowali Roberta Lewandowskiego. Wyczekiwali, aż spiker poda jego nazwisko, a gdy tak się stało, rozległo się buczenie głośniejsze niż w przypadku pozostałych reprezentantów Polski.

Kibice gospodarzy - jak się zdaje - doskonale wiedzą, na kogo w sposób szczególny powinien dzisiaj uważać ich zespół.

Ze Strawberry Arena w Solnie - Tomasz Brożek

