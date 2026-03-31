Lewandowski na celowniku. Tak potraktowali go Szwedzi. Błyskawiczna reakcja

Wygrana z Ukrainą stanowiła dla reprezentacji Szwecji ogromny zastrzyk pewności siebie, mimo koszmarnych wyników notowanych w eliminacjach do mundialu. I choć w Sztokholmie już przed meczem na każdym kroku czuć było, że gospodarze wierzą w swój awans, nie oznaczało to lekceważenia naszej kadry, a zwłaszcza Roberta Lewandowskiego.

Nazwisko kapitana "Biało-Czerwonych" przewijało się raz za razem podczas konferencji prasowej z udziałem Victora Lindelofa i Grahama Pottera, królowało także w miejscowych mediach.

Snajper FC Barcelony został także w sposób szczególny potraktowany już na Strawberry Arena w Solnie.

Szwecja - Polska. Tak rywale potraktowali Roberta Lewandowskiego

Fani obu ekip niespiesznie gromadzili się na trybunach obiektu położonego pod Sztokholmem. Spora ich część pojawiła się jednak na swoich miejscach już w okolicach godziny 20:00, gdy najpierw bramkarze, a potem i zawodnicy z pola reprezentacji Szwecji oraz Polski wybiegli na murawę.

Kamila Grabarę, Bartłomieja Drągowskiego i Mateusza Kochalskiego przywitała porcja gwizdów. To samo spotkało potem ich kolegów z szatni.

Następnie przyszła pora na wyczytywanie składów obu ekip. W przypadku podopiecznych trenera Jana Urbana fani szwedzkiej ekipy w szczególny sposób potraktowali Roberta Lewandowskiego. Wyczekiwali, aż spiker poda jego nazwisko, a gdy tak się stało, rozległo się buczenie głośniejsze niż w przypadku pozostałych reprezentantów Polski.

Kibice gospodarzy - jak się zdaje - doskonale wiedzą, na kogo w sposób szczególny powinien dzisiaj uważać ich zespół.

Ze Strawberry Arena w Solnie - Tomasz Brożek

