Robert Lewandowski czy Harry Kane - kto będzie dziś górą w starciu FC Barcelona z Bayernem Monachium? To pytanie zadaje sobie obecnie wielu fanów i piłkarskich ekspertów. Ci z katalońskiego dziennika "Mundo Deportivo" wzięli na tapet postawę Polaka, wskazując jednoznacznie na klucz do jego kapitalnej dyspozycji. Zaznaczyli przy tym, że 36-latek jest o krok od pewnego wyjątkowego osiągnięcia. Choć może raczej należy to powiedzieć o jego trenerze - Hansim Flicku.