Lewandowski na Camp Nou. Tak potraktował go Flick. Niemiec ujawnia powód
Robert Lewandowski żegna się z Camp Nou w roli piłkarza FC Barcelona. 37-letni napastnik wyszedł w pierwszym składzie na niedzielny mecz "Dumy Katalonii" z Realem Betis, podczas którego fani mistrza Hiszpani będą mogli pożegnać swoją polską legendę. Tuż przed rozpoczęciem tego spotkania głos w sprawie naszego reprezentanta zabrał Hansi Flick, w wymowny sposób mówiąc o Robercie Lewandowskim i tłumacząc, dlaczego zagrał od pierwszej minuty.
Hansi Flick wszystkie swoje dotychczasowe trofea w roli trenera klubowego zdobył mając u swego boku Roberta Lewandowskiego. Przyszły sezon - bez polskiego napastnika w składzie - będzie więc dla niego nowym doświadczeniem.
Niemiec zdołał już zareagować na ostateczną decyzją dotyczącą przyszłości Polaka podczas sobotniej konferencji prasowej przed meczem z Realem Betis.
- Porozmawialiśmy krótko o tym, on porozmawiał z resztą drużyny, pożegnał się z nią, powiedział, że ten czas był dla niego w Barcelonie wspaniały. Pracowałem z Robertem łącznie przez cztery lata i wywalczyliśmy dziewięć trofeów. Dla mnie to był przywilej pracować z nim, to wielki profesjonalista, dbający o siebie, o to, by reprezentować jak najwyższy poziom - mówił 61-letni szkoleniowiec.
Obiecał przy tym, że Robert Lewandowski wybiegnie na niedzielny mecz w pierwszym składzie i wywiązał się z tej deklaracji.
FC Barcelona - Real Betis. Hansi Flick wprost o Robercie Lewandowskim
Zanim jednak piłkarze wyszli na murawę, Hansi Flick ponowie zabrał głos przed kamerami, mówiąc o polskim napastniku.
Lewandowski to legenda i zasługuje na miejsce w składzie, dał nam wiele goli. To wielki profesjonalista, daje z siebie wszystko każdego dnia
I zaznaczył przy tym, że choć mistrzowska feta jest już za Barceloną, jego podopieczni wciąż mają o co grać.
- Możemy zapisać się w historii, wygrywając wszystkie mecze u siebie. To będzie trudny mecz, bo Betis to świetny zespół. Musimy pokazać naszą jakość - przekazał niemiecki trener.