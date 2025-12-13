Lewandowski na aucie. 2 gole na Camp Nou. A Polak mógł tylko patrzeć
FC Barcelona pokonała w sobotni wieczór na Camp Nou 2:0 ekipę Osasuny. Bohaterem "Dumy Katalonii" został Raphinha, który ustrzelił dublet. Całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział Robert Lewandowski, a drugi z naszych rodaków Wojciech Szczęsny znalazł się poza kadrą. Dzięki wygranej "Duma Katalonii" umocniła się na czele tabeli La Liga.
Już na kilka godzin przed meczem stało się jasne, że na Camp Nou zabraknie dziś Wojciecha Szczęsnego, który wypadł z kadry meczowej z powodu zapalenia układu pokarmowego.
Nasz bramkarz nie miał jednak szans na występ w podstawowym składzie. Co innego Robert Lewandowski, który jednak - zgodnie z zapowiedziami hiszpańskich mediów - decyzją Hansiego Flicka i tak usiadł na ławce. I mógł tylko patrzeć, jak o gola zabiegają jego koledzy.
Pod nieobecność "Lewego" miejsce na środku ataku zajął rzecz jasna Ferran Torres. Na skrzydłach operowali Marcus Rashford i Lamine Yamal, a na pozycji numer "10" zagrał Raphinha. To jednak żaden z nich, a Pedri oddał pierwszy celny strzał w drużynie Barcelony, decydując się na uderzenie sprzed pola karnego. Co więcej, dokonał tego dopiero w 20. minucie. W tym samym czasie przyjezdni już dwukrotnie sprawdzili formę Joana Garcii.
Widząc obiecującą próbę 23-latka, jego koledzy uznali najwyraźniej, że jego starania są godne naśladowania, bo na podobny sposób finalizacji akcji zdecydowali się Eric Garcia i Lamine Yamal. Pierwszy z nich posłał piłkę tuż obok słupka, wywołując przy tym głośny pomruk na trybunach. A genialny 18-latek musiał uznać wyższość bramkarza.
Ferran Torres blisko szczęścia. Ale sędzia nie uznał bramki
W 23. minucie piłka w końcu zatrzepotała w siatce. A wszystko za sprawą Ferrana Torresa, który wykorzystał świetnie dogranie Marcusa Rashforda, trafiając głową w "okienko" bramki. Początkowo wydawało się, że reprezentant Hiszpanii mógł zostać złapany na spalonym. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Ale po długiej analizie gol i tak nie został uznany, bo na ofsajdzie znalazł się rozgrywający wcześniej krótko rzut rożny z Yamalem Raphinha. I tablica wyników wciąż wskazywała na bezbramkowy remis.
Zmienić próbował to sam Ferran, który mógł pluć sobie w twarz, gdy jego uderzenie oddane czubkiem buta po centrze Julesa Kounde padło łupem Sergio Herrery. Później "El Tiburon" mógł wyprowadzić Barcelonę na prowadzenie pięknym uderzeniem przewrotką, które spuentowało magiczny taniec z piłką Yamala, ale zabrakło mu nieco celności.
Jeszcze w ostatniej akcji pierwszej połowy Barcelona doprowadziła do sporego zamieszania w polu karnym Osasuny, ale ekipa z Nawarry schodziła na przerwę z czystym kontem. I wielkimi nadziejami na to, że uda jej się wywieźć z Camp Nou niezwykle cenny punkt.
Drugą połowę otworzył rzut wolny, który najpierw wywalczył, a następnie egzekwował Marcus Rashford, zmuszając Sergio Herrerę do widowiskowej, acz skutecznej parady. W odpowiedzi z kontrą wyszedł Victor Munoz, ale o jej finalizacji zapewne chciałby jak najszybciej zapomnieć.
Raphinha przebił mur
W końcu sprawy wziął w swoje ręce Raphinha, który otrzymał piłkę od Pedriego, nieco ją podprowadził i huknął sprzed pola karnego. Była 77. minuta, a "Duma Katalonii" po 22 oddanych strzałach mogła cieszyć się z prowadzenia. I nie zamierzała na tym poprzestać.
Próbując zapewnić sobie spokojną końcówkę, podopieczni trenera Hansiego Flicka ruszyli po kolejną bramkę. Próbował Raphinha, próbował Yamal, ale Osasuna broniła się dzielnie.
W czasie drugiej połowy realizator pokazywał rozgrzewającego się Roberta Lewandowskiego, który jednak wciąż nie pojawiał się na murawie. Polak zza linii bocznej patrzył, jak Raphinha w 86. minucie cieszył się z dubletu po strzale z najbliższej odległości. Brazylijczyk skorzystał w ten sposób na kiksie Alejandro Cateny, który niefortunnie interweniował przy centrze Julesa Kounde.
Polak ostatecznie nie wszedł do gry, pozostając na aucie. A kolejne gole już nie padły. FC Barcelona wygrała 2:0 i umocniła się na czele tabeli La Liga, wyprzedzając drugi Real Madryt już o siedem punktów. "Królewscy" będą mieli okazję, by w niedzielę nieco zmniejszyć swoją stratę przy okazji wyjazdowego spotkania z Deportivo Alaves.