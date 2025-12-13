Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski na aucie. 2 gole na Camp Nou. A Polak mógł tylko patrzeć

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

FC Barcelona pokonała w sobotni wieczór na Camp Nou 2:0 ekipę Osasuny. Bohaterem "Dumy Katalonii" został Raphinha, który ustrzelił dublet. Całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział Robert Lewandowski, a drugi z naszych rodaków Wojciech Szczęsny znalazł się poza kadrą. Dzięki wygranej "Duma Katalonii" umocniła się na czele tabeli La Liga.

Dwóch piłkarzy w koszulkach FC Barcelony, jeden z nich trzyma piłkę pod pachą, obaj wydają się być zamyśleni lub rozczarowani, w tle rozmazana publiczność stadionu.
Raphinha i Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP / Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Już na kilka godzin przed meczem stało się jasne, że na Camp Nou zabraknie dziś Wojciecha Szczęsnego, który wypadł z kadry meczowej z powodu zapalenia układu pokarmowego.

Nasz bramkarz nie miał jednak szans na występ w podstawowym składzie. Co innego Robert Lewandowski, który jednak - zgodnie z zapowiedziami hiszpańskich mediów - decyzją Hansiego Flicka i tak usiadł na ławce. I mógł tylko patrzeć, jak o gola zabiegają jego koledzy.

    Pod nieobecność "Lewego" miejsce na środku ataku zajął rzecz jasna Ferran Torres. Na skrzydłach operowali Marcus Rashford i Lamine Yamal, a na pozycji numer "10" zagrał Raphinha. To jednak żaden z nich, a Pedri oddał pierwszy celny strzał w drużynie Barcelony, decydując się na uderzenie sprzed pola karnego. Co więcej, dokonał tego dopiero w 20. minucie. W tym samym czasie przyjezdni już dwukrotnie sprawdzili formę Joana Garcii.

    Widząc obiecującą próbę 23-latka, jego koledzy uznali najwyraźniej, że jego starania są godne naśladowania, bo na podobny sposób finalizacji akcji zdecydowali się Eric Garcia i Lamine Yamal. Pierwszy z nich posłał piłkę tuż obok słupka, wywołując przy tym głośny pomruk na trybunach. A genialny 18-latek musiał uznać wyższość bramkarza.

    Ferran Torres blisko szczęścia. Ale sędzia nie uznał bramki

    W 23. minucie piłka w końcu zatrzepotała w siatce. A wszystko za sprawą Ferrana Torresa, który wykorzystał świetnie dogranie Marcusa Rashforda, trafiając głową w "okienko" bramki. Początkowo wydawało się, że reprezentant Hiszpanii mógł zostać złapany na spalonym. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Ale po długiej analizie gol i tak nie został uznany, bo na ofsajdzie znalazł się rozgrywający wcześniej krótko rzut rożny z Yamalem Raphinha. I tablica wyników wciąż wskazywała na bezbramkowy remis.

    Zmienić próbował to sam Ferran, który mógł pluć sobie w twarz, gdy jego uderzenie oddane czubkiem buta po centrze Julesa Kounde padło łupem Sergio Herrery. Później "El Tiburon" mógł wyprowadzić Barcelonę na prowadzenie pięknym uderzeniem przewrotką, które spuentowało magiczny taniec z piłką Yamala, ale zabrakło mu nieco celności.

    Jeszcze w ostatniej akcji pierwszej połowy Barcelona doprowadziła do sporego zamieszania w polu karnym Osasuny, ale ekipa z Nawarry schodziła na przerwę z czystym kontem. I wielkimi nadziejami na to, że uda jej się wywieźć z Camp Nou niezwykle cenny punkt.

    Drugą połowę otworzył rzut wolny, który najpierw wywalczył, a następnie egzekwował Marcus Rashford, zmuszając Sergio Herrerę do widowiskowej, acz skutecznej parady. W odpowiedzi z kontrą wyszedł Victor Munoz, ale o jej finalizacji zapewne chciałby jak najszybciej zapomnieć.

    Raphinha przebił mur

    W końcu sprawy wziął w swoje ręce Raphinha, który otrzymał piłkę od Pedriego, nieco ją podprowadził i huknął sprzed pola karnego. Była 77. minuta, a "Duma Katalonii" po 22 oddanych strzałach mogła cieszyć się z prowadzenia. I nie zamierzała na tym poprzestać.

    Próbując zapewnić sobie spokojną końcówkę, podopieczni trenera Hansiego Flicka ruszyli po kolejną bramkę. Próbował Raphinha, próbował Yamal, ale Osasuna broniła się dzielnie.

    W czasie drugiej połowy realizator pokazywał rozgrzewającego się Roberta Lewandowskiego, który jednak wciąż nie pojawiał się na murawie. Polak zza linii bocznej patrzył, jak Raphinha w 86. minucie cieszył się z dubletu po strzale z najbliższej odległości. Brazylijczyk skorzystał w ten sposób na kiksie Alejandro Cateny, który niefortunnie interweniował przy centrze Julesa Kounde.

      Polak ostatecznie nie wszedł do gry, pozostając na aucie. A kolejne gole już nie padły. FC Barcelona wygrała 2:0 i umocniła się na czele tabeli La Liga, wyprzedzając drugi Real Madryt już o siedem punktów. "Królewscy" będą mieli okazję, by w niedzielę nieco zmniejszyć swoją stratę przy okazji wyjazdowego spotkania z Deportivo Alaves.

      La Liga
      16. Kolejka
      13.12.2025
      18:30
      Zakończony
      Raphinha
      70' , 86'
      FC Barcelona
      2 - 0
      Osasuna
      Posiadanie piłki
      77%
      23%
      Strzały
      24
      3
      Strzały celne
      7
      2
      Strzały niecelne
      10
      1
      Strzały zablokowane
      7
      0
      Ataki
      149
      59
      FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Mężczyzna w sportowej koszulce w niebiesko-czerwone pasy stoi w tłumie innych osób, wyróżnia się jasnymi, krótkimi włosami i skupioną miną.
      Robert LewandowskiPhoto by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

