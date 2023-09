Lewandowski myśli o pożegnaniu z kadrą? "Może to początek wygaszania kariery"

Robert jako kapitan często starał się być dyplomatyczny. W tym wywiadzie poruszył wiele wątków dotyczących spraw, które nie były w reprezentacji najlepsze. Wypowiedział się konkretnie, ale to jest osoba, która powinna zajmować stanowisko w różnych tematach. Myślę, że zrobił dobrze, że powiedział to, co czuje. Nie oczekiwałem takiego wywiadu, ale wiem, że to nie jest najlepszy czas dla kadry. Może dlatego Robert chciał jako kapitan wstrząsnąć całym środowiskiem i drużyną

Lewandowski niedostatecznie pomaga młodym?

Szczególnie głośno zrobiło się o wspomnianych słowach Lewandowskiego dotyczących braku osobowości w kadrze . Kapitan mówił również, że młodzi zawodnicy wchodzący do reprezentacji nie przychodzą z nim rozmawiać i pytać o rady. - Były takie momenty, że to ja wychodziłem do młodych zawodników, żeby coś z nich wydobyć. Ale po pewnym czasie stwierdziłem, że nie mogę ich wyręczać w pokonywaniu własnych słabości i wychodzeniu ze strefy komfortu - twierdził Lewandowski.

- Musisz wyjść do młodszych zawodników. To nie tak, że zrobiłeś to raz i już wystarczy. Ten proces się nie kończy, bo ciągle pojawiają się nowe nazwiska. To nie jest proste, ale grupę mogą też ciągnąć inni doświadczeni piłkarze. Młody zawodnik może być skrępowany wizją podejścia do kogoś takiego, jak Robert Lewandowski. Z drugiej jednak strony, jeśli Robert uważa, że nie powinien więcej wychodzić do młodych, to też jest jego prawo - powiedział Łukasz Piszczek.