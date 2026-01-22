Lewandowski musiał oddać statuetkę, sceny po meczu. I niespodziewany problem

Po niedawnej ligowej porażce 1:2 z Realem Sociedad FC Barcelona stanęła przed szansą zrehabilitowania się. W środę ekipa Hansiego Flicka na wyjeździe zmierzyła się w ramach 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów ze Slavią Praga. Choć jego zespół był zdecydowanym faworytem, to nie do końca potrafił to pokazać. Z tego korzystali rywale, którzy po zaledwie 10 minutach prowadzili już 1:0. Potem za sprawą Fermina Lopeza było 2:1, lecz piłkę do swojej siatki wpakował Robert Lewandowski.

Druga połowa wyglądała w wykonaniu "Dumy Katalonii" już zdecydowanie lepiej, co poskutkowało wygraną 4:2. Na listę strzelców wpisał się także reprezentant Polski, który uderzeniem z woleja lewą nogą ustalił wynik meczu. Po ostatnim gwizdku miejsce miała dość ciekawa sytuacja.

W pewnej chwili ze statuetką dla najlepszego piłkarza rywalizacji znalazł się Robert Lewandowski. Miał on jednak jedynie przekazać ją do kolegi z zespołu, Fermina Lopeza. W trakcie tego zawodnik napotkał jednak niespodziewany problem, a wszystko zostało nagrane przez klubowe kamery.

Lewandowski nie mógł sobie z tym poradzić, jest nagranie

Wideo pojawiło się w mediach społecznościowych Barcelony. Na wideo widać, jak "Lewy" trzyma nagrodę i dostaje zapytanie, kto jest MVP meczu. Ten bez wahania odparł, że wspomniany Fermin, lecz potem zaczyna się kłopot. Polak dodaje do swojej wypowiedzi, że nie może zbyt wiele mówić. Wszystko spowodowane było niską temperaturą, jaka panowała w Pradze.

- Kto jest MVP? Fermin. Ale nie mogę mówić - przekazał.

Środowy gol Lewandowskiego był jego 11 w tym sezonie. Do tej pory napastnik wystąpił w 23 spotkaniach, a poza trafieniami ma na swoim koncie także dwie asysty. Następne spotkanie Barcelona rozegra w niedzielę 25 stycznia. Rywalem ekipy Flicka będzie ostatni w tabeli LaLiga Real Oviedo.

