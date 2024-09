Lewandowski musi uciekać. Hiszpanie wskazują przykry incydent. Fatalne 9 sekund

Była ostatni minuta sobotniego meczu Real Madryt - Espanyol Barcelona , kiedy do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Kylian Mbappe . Uderzył nie do obrony, ustalając końcowy rezultat spotkania. "Królewscy" wygrali 4:1, a Francuz wskoczył na pozycję współlidera klasyfikacji strzelców La Liga .

Z czterema bramkami na koncie zestawienie otwiera wraz z Robertem Lewandowskim . Kibice "Dumy Katalonii" wskazują jednak na Polaka . To on potrzebował mniej czasu na zgromadzenie takiego dorobku i częściej trafiał do siatki z gry.

Lewandowski musi uciekać przed Mbappe. Jedną bramkę "skradł" Polakowi kolega z drużyny

W przypadku Mbappe wygląda to zupełnie odwrotnie - trzy bramki z "jedenastki" i tylko jedna z gry (do tego jedna asysta). W dodatku francuski snajper potrzebował do do tego sześciu meczów i 530 minut spędzonych na boisku.