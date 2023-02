Lewandowski może otrzymać "ciężki cios". Media w Hiszpanii ostrzegają

Barcelona w lidze a Barcelona w europejskich pucharach to dwie zupełne różne drużyny. W Primera Division "Duma Katalonii" jest liderem ze zdecydowaną przewagą nad resztą, natomiast w Europie odpadła z Ligi Mistrzów, a w 1/16 finału Ligi Europy stoi przed trudnym zadaniem wyeliminowania Manchesteru United. I w rewanżu zagra bez dwóch młodych gwiazd , bo w spotkaniu nie zagrają Gavi i Pedri .

Robert Lewandowski nadzieją FC Barcelona

Bez nich "Dumie Katalonii" będzie ciężko, natomiast hiszpańska prasa spore nadzieje pokłada w Robercie Lewandowskim , dla którego będzie to bardzo ważny test.

"Nie jest w najlepszej formie, zdobył tylko dwa gole w ostatnich siedmiu meczach ligowych, ale Barça i Xavi potrzebują go w Manchesterze" - pisze madrycki "As". "Jego umiejętności odnalezienia się w polu karnym czynią go śmiercionośnie niebezpiecznym" - dodają dziennikarze.