Lewandowski może mieć dylemat! Wieszczą sensacyjny zwrot akcji. Co za nowina!

Podczas gdy kibice Realu Madryt odliczali dni do przybycia Kyliana Mbappe na Estadio Santiago Bernabeu, młody Francuz wbił im nóż prosto w serce, niespodziewanie przedłużając w piątek umowę z PSG o trzy kolejne lata.

Decyzja 23-latka będzie mieć olbrzymie reperkusje na rynku transferowym. Trudno bowiem spodziewać się, by Real Madryt po tak dotkliwym ciosie nie poszukał innego wzmocnienia.

Sensacyjne doniesienia! Real Madryt ruszy po Roberta Lewandowskiego i uprzedzi FC Barcelona?

W tym kontekście w hiszpańskiej prasie padło już nazwisko Roberta Lewandowskiego! Jak pisze "As", Polak to jeden z piłkarzy, który interesował Real Madryt w przeszłości, a może także zaważyć o przyszłości klubu. Dodatkowo podkreśla się, że jest to operacja wykonalna pod względem finansowym.

"As" zaznacza jednak, że "Królewscy" w kwestii Polaka musieliby zacząć działać błyskawicznie. W tym przypadku nie mają bowiem tyle czasu na pracę co przy transferach Kyliana Mbappe oraz Erlinga Haalanda, które ostatecznie nie wypaliły.

O tym, że Real Madryt ruszy teraz po Roberta Lewandowskiego, miał poinformować także dziennik "ABC". Przypomnijmy, że "Lewy" jest teraz głównym celem transferowym FC Barcelona . Jeśli więc trafiłby na Estadio Santiago Bernabeu, prezes Realu Florentino Perez byłby zapewne dumny z pokonania odwiecznego rywala na rynku transferowym.