Lewandowski może już tylko czekać. Decydujące chwile. Możliwy wielki hit

Robert Lewandowski pomógł we wtorek FC Barcelona wrócić - po czterech latach oczekiwania - do grona ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów, zdobywając jedną z bramek w meczu z SSC Napoli. Dziś poznamy ostatnie ekipy, które awansują do najlepszej ósemki tegorocznej edycji Champions League. Reprezentant Polski może już natomiast tylko czekać na piątkowe losowanie, które ułoży już całą drabinkę rozgrywek, aż do wielkiego finału.