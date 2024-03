Wtorkowy mecz reprezentacji Polski z Walią kibice zapamiętają na długo. Podopieczni Michała Probierza dopiero po piątej serii rzutów karnych przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść i wywalczyli awans do mistrzostw Europy, które rozpoczną się 14 czerwca w Niemczech. Biało-Czerwoni trafili w nich do "grupy śmierci", w której przyjdzie im zmierzyć się z Austrią, Holandią i Francją.

Lewandowski może to zrobić jako drugi w historii. Pierwszy był Ronaldo

Podczas zbliżającego się Euro przed szansą na kolejne historyczne osiągnięcie stanie Robert Lewandowski. Wystarczy bowiem jedna bramka, zdobyta przez polskiego napastnika, dzięki czemu wpisze się na listę strzelców podczas już czwartej najważniejszej imprezy na Starym Kontynencie. Do tej pory udawało mu się to podczas trzech wcześniejszych europejskich turniejów tej rangi, co też było nie lada wyczynem. Jeśli 35-latek dołoży do tego trafienie na kolejnych mistrzostwach Europy, zostanie dopiero drugim piłkarzem w historii, któremu się to udało. Dotychczas zrobił to tylko Cristiano Ronaldo.