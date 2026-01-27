Lewandowski może być zastąpiony, wieści przyszły z Barcelony. Zostały godziny

W poniedziałek 19 stycznia pisaliśmy o urazie mięśnia uda u Ferrana Torresa. Dzień później FC Barcelona wydała komunikat, w którym pisała, że zawodnik będzie zdrowy za około 10 dni, a więc w samej końcówce miesiąca. Hiszpan opuścił spotkania ze Slavią Praga (4:2) oraz Realem Oviedo (3:0).

Jak to często bywa, piłkarz doszedł do siebie szybciej. Dziś już normalnie trenował z resztą zespołu, co powinno oznaczać powołanie do kadry meczowej i realny występ w środę przeciwko Kopenhadze w Champions League.

"Dobre wieści z Ciutat Esportiva. Barça potrzebuje przekonującego zwycięstwa, aby zapewnić sobie miejsce w pierwszej ósemce fazy ligowej i zapewnić sobie bezpośredni awans do 1/8 finału, unikając tym samym play-offów. W tym kontekście powrót Ferrana jest kluczowym wzmocnieniem dla ofensywy 'Blaugrany'" - komentuje "Mundo Deportivo".

Powrót Ferrana Torresa. Co z Lewandowskim? "Sport" nie przewiduje zmiany

Podopieczni Hansiego Flicka obecnie są na 9. miejscu, ale pozostają zależni tylko od siebie, bo Paris Saint-Germain zagra z Newcastle United, więc ktoś z tej dwójki na pewno zgubi punkty.

Wydawało się, że w "finale" fazy ligowej od pierwszej minuty wystąpi Robert Lewandowski, ale teraz nie jest to już takie pewne. Flick często rotuje minutami obu tych graczy w stosunku 2:1 na korzyść jednego lub drugiego. Na środku ataku mógłby też ewentualnie wybiec Marcus Rashford.

Ferran jest najlepszym strzelcem "Dumy Katalonii" w tym sezonie, ma na koncie 15 goli, a nasz rodak 11. Czy ten status wystarczy, by świeżo po powrocie do zdrowia otrzymać miejsce w składzie na Kopenhagę? Dziennik "Sport" wstępnie przewiduje, że nie.

Niektórzy liczyli, że być może wskazówki udzieli sam niemiecki szkoleniowiec, bo we wtorek odbyła się konferencja prasowa, ale nie przyniosła ona konkretów.

Wczoraj przeszedł ostatnie badania, dzisiaj trenował. Czuje się dobrze i jest gotowy na jutro. Cieszę się, że tak szybko wrócił do zdrowia.

