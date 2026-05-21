Lewandowski mógłby rozważyć taki scenariusz. Co z żoną i dziećmi? "Nie na rękę"

Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną i według mediów ma obecnie do rozważenia dwie oferty - jedną z MLS, a drugą z Arabii Saudyjskiej. Choć sam zapewne wolałby zostać w Europie, może okazać się, że kierunek amerykański lub azjatycki będzie dla niego w najbliższym czasie najbardziej realny. Co wtedy z jego rodziną?

Robert Lewandowski przeniesie się do Arabii Saudyjskiej?

90 milionów złotych na sezon - tyle według mediów miałby zarabiać Robert Lewandowski po swojej przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej i grze dla Al-Hilal. Choć ten kierunek nie byłby pożądany dla napastnika pod względem sportowym, to sama kwestia wypłaty może odmienić zdanie polskiego piłkarza.

Grzegorz Lato stwierdził w rozmowie z PAP, że Lewandowski mógł jeszcze liczyć na dwuletni kontrakt z Barceloną ze względu na to, jak ustawił sobie życie z żoną i dziećmi w Katalonii. Ostatecznie nie doszło jednak do porozumienia i piłkarz zakończył oficjalnie swoją przygodę z klubem. Lato zastanawiał się, czy "Lewy" pójdzie śladami Cristiano Ronaldo i co stanie się z jego rodziną.

Grzegorz Lato o rodzinie Lewandowskiego. Taki scenariusz

"Cristiano Ronaldo otrzymał w pewnym momencie, prawie na koniec swojej kariery, świetną ofertę, skorzystał z niej i gra w lidze saudyjskiej. Kariera każdego sportowca kiedyś się kończy. Tylko teraz pytanie - gdzie iść?" - mówił Lato.

"To jest jego decyzja. Jeśli pojedzie np. do Arabii Saudyjskiej, a żona zostanie z dziećmi w Hiszpanii, to nie wiem, jak to będzie wyglądać. Jednego dnia, w wolnym czasie, leciałby do rodziny, drugiego dnia musiałby wracać. To chyba trochę nie na rękę, jak to się mówi. Ale jakąś decyzję musi podjąć. To już nie do mnie pytanie" - przyznał były prezes PZPN. Póki co żadna decyzja nie została jeszcze podjęta i ogłoszona. Lewandowscy mają sporo do przegadania przed ewentualnym kontraktem. Od tego zależy w końcu los całej rodziny.

