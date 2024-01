Gdy FC Barcelona ogłosiła transfer Vitora Roque, od razu ruszyły spekulacje na temat planów Xaviego co do utalentowanego Brazylijczyka. Nie brakowało głosów, że 18-latek może być poważnym konkurentem dla Roberta Lewandowskiego , który w ostatnich tygodniach obniżył poziom i już nie błyszczy formą , jaką zachwycał na początku swojej przygody w stolicy Katalonii.

Pod koniec grudnia, gdy Roque przybył do Barcelony, "Marca" opublikowała tekst, w którym wskazywano, że Brazylijczyk będzie nie konkurentem Polaka , a jego "uzupełnieniem". "W Barcelonie nie chcą wypalenia swoich młodych talentów, a propagują ideę, by zawodnicy stopniowo się aklimatyzowali. On ma dopiero 18 lat, przyjeżdża do nowego kraju i miasta, a liga tak różni się od brazylijskiej" - przekonywano.