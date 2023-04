Lewandowski mógł trafić do Liverpoolu? Polak wspomina rozmowę z trenerem. Klopp zadał mu jedno pytanie

Klopp nawet specjalnie dla niego nauczył się kilku słów po polsku. "Rusz d... - to wtedy po raz pierwszy zwrócił moją uwagę na mowę ciała . Na początku mojego drugiego roku w Dortmundzie spotkali się ze mną on, Michael Zorc i Hans-Joachim Watzke (czyli wierchuszka BVB - przyp. red). Niedługo potem zacząłem strzelać gole" - przyznał "Lewy" w wywiadzie dla "Bilda".

Robert Lewandowski o relacjach z Jürgenem Kloppem

I choć ich drogi się rozeszły, kiedy "Lewy" w 2014 roku przeniósł się do Bayernu Monachium , to panowie mogli znowu współpracować trzy lata później . Spotkali się w Monachium podczas Audi Cup, kiedy trener prowadził już Liverpool FC.

"Rozmawialiśmy przy tej okazji. Klopp zapytał mnie: 'Nie chcesz przyjść do Liverpoolu?' Spojrzeliśmy na siebie, a potem się roześmiałem. Nie wiem, czy mówił zupełnie poważnie, ale wyjazd do Liverpoolu nigdy nie był w mojej głowie" - zdradził Lewandowski dla "Bilda".

Robert Lewandowski o ofercie Aleksa Fergusona

"Mój angielski nie był tak dobry jak dzisiaj, on ma silny szkocki akcent. Byłem bardzo skupiony, aby zrozumieć, co miał na myśli! Alex Ferguson starał się być taktowny, mówił powoli" - stwierdził Lewandowski. Miał wtedy 22 lata i, jak przyznał, chciał iść do drużyny "Czerwonych Diabłów". Nawet o tym rozmawiał z Kloppem i Watzkem, ale ci nie zgodzili się to, mówiąc, że go potrzebują.