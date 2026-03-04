Lewandowski mógł się tylko przyglądać, głośno o tym, co zrobili jego koledzy. Wrze po meczu Barcelony

Paweł Czechowski

FC Barcelona była we wtorkowy wieczór o włos od spełnienia marzeń - "Duma Katalonii" wygrała na Camp Nou 3:0 z Atletico Madryt, ale to było naturalnie zbyt mało, by nadrobić stratę z pierwszego meczu Pucharu Króla z "Los Colchoneros". Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski mogli się temu wszystkiemu jedynie przyglądać spoza boiska, a tymczasem nazajutrz hiszpańskie media w zdecydowanych słowach podsumowały całe widowisko.

article cover
Robert Lewandowski z powodu kontuzji nie był w stanie wspomóc swych kolegów z FC Barcelona. Ci w meczu z Atletico Madryt pokazali we wtorek ogromną wolę walkiNur Photo/East News - x.com/Blaugranas_sv - x.com/MarcaEast News

FC Barcelona w pierwszym spotkaniu z Atletico Madryt w ramach półfinału Pucharu Króla zaliczyła potężne potknięcie i uległa rywalom aż 0:4. Wydawało się wówczas, że to niemal nokaut, ale kto, jak nie "Barca" - patrząc na jej historyczne remontady - mogła rzucić ponownie rękawice "Los Colchoneros" w rewanżu?

Doszło do niego dokładnie 3 marca i trzeba przyznać, że podopieczni Hansiego Flicka pokazali wówczas ogromną wolę walki, wygrywając na własnym terenie 3:0. Do szczęścia, czyli przynajmniej wyrównania stanu dwumeczu, brakowało jednego gola.

Hiszpańskie media wprost po rewanżu Barcelona - Atletico. "Duma" i "cierpienie"

Niemniej hiszpańskie media doceniły starania "Barcy". "Co za duma z drużyny" - padło na pierwszej stronie "Sportu", który wskazał ponadto, że gospodarze z Camp Nou "otarli się o cud".

"Barca sensacyjnie otarła się o remontadę, ale zabrakło jej jednego gola" - uderzyło w podobne tony "Mundo Deportivo", pisząc, że zespół zagrał "jak mistrz". "L'Esportiu" z kolei rzuciło jedno hasło: "Dempeus", co dosłownie oznacza "na stojąco", ale można je odczytać również jako "z honorem/ godnością".

Madryckie dzienniki skupiły się - co zrozumiałe - bardziej na perspektywie Atletico i uderzyły w podobne tony. "Z udręką do finału" - stwierdzono w "Marce", z kolei "As" napisał "Cierpiący, ale finaliści".

Puchar Króla. Atletico Madryt czeka na ostatniego rywala w rozgrywkach

Teraz "Los Rojiblancos" nie pozostało nic innego jak oczekiwać na rywala w finale Copa del Rey - a będzie to z pewnością klub baskijski, bowiem w drugim półfinale ścierają się ze sobą Athletic Bilbao oraz Real Sociedad. Bliżej awansu jest druga z drużyn, która w pierwszym meczu zatriumfowała 1:0.

Rewanż zaplanowano na 4 marca na godz. 21.00.

Jan Bednarek
Paweł Nowak
Hansi FlickAFP
Diego Simeone
Diego SimeoneJAVIER SORIANO / AFPAFP
Real Madryt CF - Getafe CF. Gol Satriano. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

