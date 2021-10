"Lewy" i jego koledzy z Bayernu Monachium zmierzą się o 20.45 w hicie 1/16 Pucharu Niemiec z Borussią Moenchengladbach. Nieco wcześniej, bo o 18.00 FC Augsburg Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego zagra z VfL Bochum. Tymoteusz Puchacz i Paweł Wszołek czekają natomiast na mecz Unionu Berlin z SV Waldhof Mannheim.



Arkadiusz Milik będzie mógł natomiast wystąpić o 21.00 w powtórzonym spotkaniu OGC Nice - Olympique Marsylia. Mecz pierwotnie był rozgrywany w sierpniu, lecz został przerwany ze względu na skandaliczne zachowanie kibiców.



Milik, Lewandowski i inni polscy piłkarze znów na boisku

Wojciech Szczęsny będzie mógł wybiec na boisko o 18.30. Wtedy rozpocznie się pojedynek Juventusu z Sassuolo. Ciekawie zapowiadają się również mecze Pucharu Polski (zagrają w nich między innymi piłkarze Piasta Gliwice i Zagłębia Lubin) oraz Pucharu Anglii. W Hiszpanii natomiast do gry wrócą po El Clasico ekipy Realu Madryt oraz FC Barcelona.

Plan transmisji środowych meczów 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski:

Ślęza Wrocław - Górnik Zabrze godz. 13:20 (Polsat Sport i Polsat Box Go)

Zagłębie Sosnowiec - Piast Gliwice godz. 17:20 (Polsat Sport i Polsat Box Go)

ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin godz. 20:20 (Polsat Sport i Polsat Box Go)

Dokładny harmonogram środowych meczów znajdziesz TUTAJ - kliknij!



TB