Przed mistrzostwami świata w Katarze Robert Lewandowski zachwycał skutecznością w barwach FC Barcelona , notując fenomenalne wejście do drużyny . W 14 kolejkach strzelił 13 goli i mógł cieszyć się z pewnego prowadzenia w klasyfikacji strzelców La Liga . Po powrocie z mundialu nasz reprezentant miał jednak drobne problemy ze zdobywaniem bramek , a w dodatku musiał odbyć karę trzech meczów zawieszenia. W efekcie zdobył od tej pory tylko dwie bramki - jedną z nich w niedzielnym meczu z Cadiz.

FC Barcelona. Joan Laporta żałuje sprowadzenia Roberta Lewandowskiego?

Pojawiły się bowiem głosy krytykujące fakt, że kontrakt Roberta Lewandowskiego opiewa do 2026 roku i nie wiadomo, czy Polak zdoła do tego czasu utrzymać najwyższą dyspozycję, z czym problem miał także w ostatnim czasie. Swojego podopiecznego broni jednak otwarcie trener FC Barcelona - Xavi Hernandez .