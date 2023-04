Lewandowski miał zarobić nawet do 230 mln zł. Wystarczyła jedna decyzja

Robert Lewandowski to bez dwóch zdań najlepiej opłacany obecnie polski piłkarz, który w FC Barcelona ma zarabiać (zależnie od źródła) od 16 do nawet 24 mln euro brutto za sezon. Do tego wszystkiego dochodzą różne kontrakty reklamowe itp. Nie ma się jednak czemu dziwić - "Lewy" na taki sukces pracował ciężko latami, ale... na tym nie poprzestaje.