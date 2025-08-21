Lewandowski miał wyjątkową relację z trenerem. Klopp był dla niego jak ojciec

Robert Lewandowski i Juergen Klopp tworzyli jeden z najbardziej zgranych zawodniczo-trenerskich duetów w piłce nożnej. Widać było, że obaj bardzo dobrze się rozumieją i potrafią ze sobą doskonale współpracować. Pod okiem Kloppa Lewandowski stał się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a potem ruszył w świat.

Robert Lewandowski i Juergen Klopp mieli szczególną relację

W wywiadzie, którego Robert Lewandowski udzielił BBC, pojawił się temat jednego z najważniejszych dla niego trenerów - Juergena Kloppa. Jak podkreślał zawodnik, do Niemiec pojechał jako bardzo młody chłopak, a Klopp wyrósł dla niego na miejscu na figurę nieomal ojcowską.

"Kiedy przeprowadziłem się do Dortmundu, to byłem bardzo młody. Straciłem ojca, gdy miałem 16 lat, a niedługo później dołączyłem do Borussi. Byłem bardzo zamknięty w sobie. Nie chciałem mówić o emocjach. I wtedy trafiłem na niego. Juergen był dla mnie kimś wyjątkowym. Nie chcę mówić, że był jak ojciec, ale był kimś bardzo podobnym" - mówił.

Lewandowski twierdził, że dzięki Kloppowi zmienił swoje życie i przeprowadził z nim rozmowy, które miały wpływ na to, jak potoczyły się jego dalsze losy. Do dziś postać byłego trenera jest dla niego niezwykle ważna.

Może jest to spowodowane tym, że po tych kilku latach stęskniłem się za rozmowami ze swoim tatą, które mogłem odbywać z Kloppem. Do dziś pamiętam konwersację, która zmieniła całe moje życie. W końcu mogłem wyrzucić moje wszystkie emocje, ból, na zewnątrz. I po tym wszystkim poczułem się wolny, spokojniejszy

"Myślę, że dzięki temu stałem się lepszym piłkarzem i jestem tu, gdzie jestem. Zawdzięczam Juergenowi Kloppowi bardzo dużo - nie tylko za to, co zrobił dla mnie na boisku, ale też poza nim" - przekonywał Lewandowski.

Robert Lewandowski zawdzięcza też Kloppowi wiele na boisku

"Kiedy przyjechałem do Dortmundu chciałem robić wszystko bardzo mocno i szybko - mocne podania, tylko jeden kontakt z piłką. Dopiero Juergen pokazał mi, żebym się uspokoił i w razie potrzeby zrobił dwa kontakty z piłką. To było całkowicie wbrew mojej naturze, ale wkrótce zacząłem strzelać więcej bramek" - opowiadał Lewandowski w jednym z wywiadów. Jak się okazało, początkowo Klopp nie był przekonany, czy chce go do drużyny.

"Oglądałem go często i najpierw go nie podpisaliśmy, bo myślałem, że nie był gotowy. Ostatecznie nikt go nie podpisał. Byliśmy zaskoczeni, więc rok później go podpisaliśmy. Mieliśmy dużo szczęścia. Przyszedł, potrzebował czasu. On jest dziewiątką, ale najpierw musiał grać na innych pozycjach, bo musiał się nauczyć gry. Początkowo był tylko przyzwyczajony do kończenia akcji. Myślę, że zanim odszedłem już było jasne, że on idzie w tę stronę" - tłumaczył za to Juergen Klopp.

Podejście Kloppa sprawiło, że Lewandowski jest nie tylko świetnym snajperem, ale doskonale odnajduje się na boisku również w innych rolach. Ta wszechstronność dała mu szansę na lepszy rozwój. Panowie do dziś pozostają w serdecznych stosunkach i trudno się dziwić - relacja, którą nawiązali, była dla obu bardzo ważna. Klopp wspominał nawet, że specjalnie dla swojego podopiecznego nauczył się po polsku zwrotu "rusz d**ę", by lepiej motywować go do treningów. Zdaje się, że dziś nie byłoby to już potrzebne.

