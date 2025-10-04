Lewandowski miał tego dość. Wyłożył prywatne pieniądze. Agresja narasta od lat

Iga Świątek ma za sobą nieudany start w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Debiutowała tam przed dwoma laty i od razu sięgnęła po tytuł. W bieżącym sezonie zameldowała się w stolicy Chin po raz drugi, ale tym razem zakończyła rywalizację już na 1/8 finału.

Polka musiała uznać wyższość Emmy Navarro, ulegając Amerykance 4:6, 6:4, 0:6. W całym spotkaniu popełniła aż 70 niewymuszonych błędów. W ostatnim secie nie była już w stanie opanować frustracji.

Porażka Świątek ucieszyła tych, którzy od lat zajmują się głównie obrażaniem gwiazd sportu w przestrzeni wirtualnej. Naturalnie anonimowo. Na raszyniankę wylała się fala hejtu i szybko zaczęła funkcjonować jak samonapędzająca się spirala. Wulgaryzmy i przykre epitety mnożyły się z godziny na godzinę.

Polka tym razem nie zignorowała wirtualnego ataku. Na Instagramie zamieściła najbardziej dosadne komentarze pod swoim adresem. "Warto się zastanowić, zwłaszcza, że za parę dni Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego" - dodała w zamieszczonym poście.

Świątek nie jest oczywiście jedyną światowej sławy sportsmenką, która doświadczyła tego rodzaju ataku. Haniebny trend trwa od lat i jak na razie nikt nie znalazł skutecznego sposobu na neutralizację tego typu zachowań. To wciąż walka z wiatrakami.

Nie każdy pamięta, że w batalię z internetowymi hejterami zaangażował się Robert Lewandowski. W 2018 roku Polak zainwestował w technologiczny start-up, uruchomiony przez Polaków i działający pod szyldem Samurai Labs. Decyzja miała wymiar nie tylko biznesowy, ale przede wszystkim społeczny.

- Cieszę się, że to w Polsce powstaje technologia, która pomoże ludziom z całego świata w walce z groźnym zjawiskiem cyberprzemocy - powiedział "Lewy" w rozmowie z Business Insider Polska.

Samurai Labs stworzył program oparty na sztucznej inteligencji. Mechanizm jego działania okazał się prosty - szkodliwe treści system blokował automatycznie i raportował do moderatora treści, a ten podejmował dalsze działania w zależności od otrzymanego zgłoszenia.

Nazwisko Lewandowskiego spełniło swoją rolę także na gruncie marketingowym. Już rok później firma otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy euro z europejskiego programu Horyzont 2020.

Jak dowodzi jednak ostatni przypadek Igi, mimo upływu lat problemu nadal nie udało się rozwiązać. Ani nawet ograniczyć jego skali.

