Lewandowski miał podjąć decyzję ws. przyszłości. Doszło do nagłego zwrotu. To zadecydowało

Z każdym dniem można przeczytać i usłyszeć coraz więcej doniesień, plotek i informacji związanych z kolejnym przystankiem w karierze Roberta Lewandowskiego. Coraz więcej wskazuje na to, że kapitan reprezentacji Polski wyprowadzi się z Barcelony i dojdzie do pożegnania z Blaugraną. Choć nie jest to przesądzone, dużo mówi się o przenosinach na Półwysep Apeniński, a konkretnie do Juventusu.

Informacje o możliwym dołączeniu Lewandowskiego do "Starej Damy" nabrały na sile w ostatnich dniach. Zgodnie z doniesieniami płynącymi z Hiszpanii, agent reprezentanta Polski miał się spotkać z władzami Juventusu, aby wysłuchać argumentów ze strony klubu. Nie można więc wykluczyć, że to właśnie zespół z Turynu będzie ostatnim lub jednym z ostatnich przystanków w karierze Lewandowskiego. Rozstrzygnięcia zapadną w najbliższych tygodniach.

Lewandowski miał podjąć decyzję. Wstrzymał się z jej ogłoszeniem

Co więcej, jak wynika z artykułu opublikowanego w hiszpańskim dzienniku "AS", sam piłkarz mógł już podjąć decyzję dotyczącą przyszłości. "Istnieje możliwość, że Lewandowski podjął już decyzję co dalej z jego karierą. Ale aura tajemniczości wciąż istnieje. Zbliżając się do 38. roku życia, "Lewy" planował ogłosić swoją decyzję przed końcem kwietnia" - czytamy we wspomnianym artykule. Doszło jednak do zwrotu sytuacji, który miał związek z ciągiem sportowych wydarzeń. A mianowicie Barcelona już niebawem może zagwarantować sobie mistrzostwo Hiszpanii, a także straciła szanse na triumf w Lidze Mistrzów.

Zdaniem dziennikarza to właśnie możliwość szybkiego rozstrzygnięcia spraw w lidze hiszpańskiej mogła mieć wpływ na opóźnienie ogłoszenia decyzji ze strony Lewandowskiego. "Barcelona ma już praktycznie zapewniony tytuł ligowy i odpadła z Ligi Mistrzów. To może skłonić Lewandowskiego do poczekania z ogłoszeniem decyzji do momentu, gdy mistrzostwo zostanie oficjalnie przypieczętowane, aby wtedy powiedzieć, co zamierza zrobić dalej" - twierdzą Hiszpanie.

Pada również stwierdzenie, że jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, Lewandowski będzie kontynuował karierę, ale scenariusz z opuszczeniem Barcelony staje się coraz bardziej prawdopodobny. W artykule przypomniano również, że Polakowi brakuje dwóch bramek, aby wskoczyć do najlepszej "10" najlepszych strzelców w historii klubu.

Robert Lewandowski Alberto Gardin AFP

Robert Lewandowski GONGORA AFP

