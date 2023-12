Lewandowski miał piłkę meczową. Zawiódł w takim momencie. "Nie ma usprawiedliwienia"

Robert Lewandowski w derbach Katalonii przeciwko Girona FC zdobył gola na 1:1, ale mimo jego błysku FC Barcelona przegrała to spotkanie 2:4 i mocno pogorszyła swoją sytuację w tabeli ligi hiszpańskiej.

Polski napastnik w pierwszej połowie nie zawiódł i zrobił to, co do niego należało. Zdobył bardzo ważnego gola, który pozwolił myśleć drużynie o zwycięstwie w tym meczu. Jednak w ostatnich minutach drugiej połowy zawiódł na całej linii.