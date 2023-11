Miało być lekko, łatwo i przyjemnie, a skończyło się sensacyjną porażką. Tak w skrócie podsumować można to, co spotkało FC Barcelona w wyjazdowym meczu z Szachtarem Donieck w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Podopieczni trenera Xaviego Hernandeza zagrali znacznie poniżej oczekiwań, co wykorzystali rywale. Zespół z Ukrainy wygrał 1:0 po bramce, którą zdobył jeszcze pod koniec pierwszej połowy Danyło Sikan. "Duma Katalonii" była tego dnia bezbarwna i mimo prób nie zdołała doprowadzić do wyrównania.

W kwestii walki o gonienie wyniku fani FC Barcelona liczyli zapewne zwłaszcza na Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski pierwszy raz od czasu kontuzji, jakiej doznał w meczu z FC Porto, rozegrał całe spotkanie. Niestety, kolejny raz zanotował przeciętny występ, a co najważniejsze - ponownie nie strzelił gola. Mimo to hiszpańscy dziennikarze pochwalili go za waleczność i sportową agresję , jaką widać było jego w boiskowych poczynaniach. Zaznaczając jednak przy tym, że "Lewy" wciąż daleki jest od najwyższej dyspozycji.

Po raz kolejny na murawie był zupełnie obcy. Polak nie przeżywa obecnie swojego najlepszego momentu. Był odcięty od asyst. Nie próbował oddawać strzałów i nic nie wymyślił. Mimo tego wszystkiego był niestrudzony i pełen oddania na boisku ~ podsumowali wtorkowy występ reprezentanta Polski eksperci słynnego dziennika "Mundo Deportivo"

Wróćmy jednak do skuteczności Roberta Lewandowskiego, a raczej jej braku. Polak nie trafił do siatki w sześciu ostatnich meczach FC Barcelona. To jego najgorsza passa od czasu transferu z Bayernu Monachium. Ba, przy odnaleźć jeszcze gorszą serię naszego napastnika, należy cofnąć się do przełomu 2010 i 2011 roku , gdy nie strzelił gola w dziesięciu kolejnych meczach. Wtedy jednak dopiero rozpoczynał swoją wielką, międzynarodową karierę, rozgrywając premierowy sezon w barwach Borussii Dortmund. Teraz jest największą gwiazdą FC Barcelona, która ma kłopoty z powrotem na właściwe tory.

Robert Lewandowski ma problem w barwach FC Barcelona. Hiszpanie diagnozują sytuację Polaka

W czym dokładnie tkwi problem, z jakim zmaga się Robert Lewandowski? Jaka jest jego przyczyna? Odpowiedzi na to pytanie poszukali dzień po meczu Szachtar Doniec - FC Barcelona dziennikarze "Mundo Deportivo". Ich zdaniem sęk w tym, że Polak jest po prostu odcięty od podań, a winni takiej sytuacji są zarówno jego koledzy, jak i on sam. W dodatku, "Lewy" spisuje się kiepsko także szukając gry z dala od pola karnego, bowiem spora liczba jego podań ląduje pod nogami rywali.

Robert Lewandowski wykonał we wtorek dwa strzały, ale nie trafiły one w bramkę i wylądowały na nogach, biodrach lub plecach obrońców Szachtara. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że zanotował tylko 29 kontaktów z piłką, a w zespole Barcelony mniej zanotował tylko Fermin Lopez, który wszedł na murawę w 81. minucie ~ zaznaczają dziennikarze "Mundo Deportivo"

I dodali: - Po wejściu na plac gry Pedri bardziej rozglądał się za Robertem Lewandowskim, ale albo był bardzo dobrze kryty przez rywali, albo nie wiedział, jak stworzyć dla siebie miejsce w polu karnym, by stworzyć sobie sytuację. A kiedy chciał się w łączyć do gry, też sobie nie radził, ponieważ jego odsetek udanych podań w ostatniej tercji pola wyniósł zaledwie 66,7 procent. Wyprzedził więc jedynie Gaviego (60) oraz Raphinhę (60).

Sam Robert Lewandowski po meczu w gorzkich słowach skomentował porażkę swojej drużyny przed kamerą Polsatu Sport. Wypowiedział się także o swojej aktualnej formie. - Na pewno powrót po kontuzji nie jest łatwy. Mocno pracowałem w trakcie rehabilitacji by wrócić, pomóc drużynie, być w składzie, bo mieliśmy duże problemy personalne. Mamy ciężki okres. Dziś czułem się już lepiej, ale trudno grać przeciwko tak cofniętej drużynie jak Szachtar, który bronił wyniku i ciężko nam było dostarczyć piłkę w pole karne, a wiadomo, że tam czuję się najlepiej, mogę powalczyć, mogę oddać strzał - powiedział kapitan reprezentacji Polski.

