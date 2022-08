Lewandowski ma sobowtóra w Hiszpanii. Podobni?

Bolanos pochodzi z Malagi, a stał się bohaterem mediów społecznościowych po wpisie jednego z użytkowników twittera, który zauważył rzekome spore podobieństwo między nim, a Lewandowskim.

Temat szybko podchwycili inni internauci, a także przedstawiciele mediów. Film, na którym widać Bolanosa ubranego w strój torreadora na arenie walk byków, ostatecznie został usunięty, pojawiły się już jednak jego kopie, a internauci skwitowali go krótkim podpisem: "Lewandowski dobrze przystosował się do Hiszpanii".

Robert Lewandowski ma sobowtóra? Tak twierdzą Hiszpanie

- Dowiedziałem się o tym od kolegi. To zabawne, jestem sławny. Nie znam chłopaka, który mnie nagrywał, ale przyjąłem to spokojnie. Jestem osobą uśmiechniętą, która lubi żartować. Być może dotarło to nawet do Roberta Lewandowskiego. Jeśli nie jest przeciwnikiem walk byków, to byłoby zabawnie - stwierdził Bolanos w rozmowie z gazetą "El Espanol".

Reklama

W artykule przygotowanym przez gazetę mozemy się dowiedzieć, że Bolanos pracuje jako wojskowy, a bycie torreadorem jest jego pasją, którą zresztą podziela również jego syn. Mężczyzna co roku bierze udział w rywalizacji szkół walk byków, co przyniosło mu pewną rozpoznawalność w środowisku.

Hiszpan w rozmowie z gazetą przyznał też szczerze, że sam nie widzi podobieństwa między sobą, a Polakiem, a wy?

Zdjęcie Robert Lewandowski / Nur Photo / East News