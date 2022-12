Pięciu piłkarzy na treningu Barcelony. "Lewy" dostał teraz wolne

Dziś Barcelona odbyła pierwszy trening po tak długiej przerwie, ale Xavi miał do dyspozycji... zaledwie pięciu piłkarzy pierwszego zespołu. Czterech z nich - Sergi Roberto, Iñaki Peña, Héctor Bellerín i Marcos Alonso - mogło normalnie trenować. Z kolei Araujo przyleciał do Katalonii prosto z Hiszpanii i jeszcze przez około trzy tygodnie ma łączyć zajęcia z zapisanym wcześniej procesem rehabilitacji. Na początku 2023 roku powinien być już gotowy do gry w La Liga.