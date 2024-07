Lewandowski ma powody do radości. FC Barcelona przekazała świetne wieści

Wielka nadzieja FC Barcelona wróciła do zdrowia. "Lewy" potrafi z nią współpracować

FC Barcelona już od kilku tygodni przygotowuje się do nowego sezonu pod okiem Hansiego Flicka. Niemiec na każdym kroku powtarzał, jak pozytywnie zaskoczony jest przejętą przez siebie drużyną, ale jednak informacje dotyczące kwestii zdrowotnych, płynące ze stolicy Katalonii nie mogły kibiców napawać optymizmem. W odstępie kilku dni okazało się, że walczący o powrót do najwyższej formy Ansu Fati doznał kontuzji stopy i wypada na co najmniej kilka tygodni, a do tego ogromny problem z urazem wciąż ma Frenkie de Jong. Holender, który przecież do samego końca liczył na występ podczas Euro 2024, nie będzie nawet w stanie polecieć z "Blaugraną" na tournee po Stanach Zjednoczonych. Data jego powrotu do zdrowia jest nieznana. Dodajmy do tego fakt, iż w trakcie Copa America bardzo poważnej, wykluczającej go z gry do grudnia, kontuzji doznał Ronald Araujo i otrzymamy obraz rozpaczy. Zza chmur wyjrzało jednak słońce.