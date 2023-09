Gwiazda Roberta Lewandowskiego błyszczy najjaśniej, gdy Polak ma do pomocy klasowych partnerów. Wydaje się, że w FC Barcelona właśnie ma miejsce pewien przełom. Do tej pory napastnik dobrze dogadywał się na boisku ze swoimi kolegami, ale obecność Joao Felixa (wypożyczonego na rok z Atletico Madryt) dała coś zupełnie nowego. Portugalczyk, odkąd dołączył do "Dumy Katalonii", jest dla "Lewego" tym, kim w Bayernie Monachium był Thomas Mueller. Ci zawodnicy rozumieją się praktycznie bez słów.