Poinformował o tym przy okazji sobotniego meczu Rayo Vallecano - FC Barcelona dyrektor sportowy "Dumy Katalonii" - Deco. - Vitor Roque prawdopodobnie dołączy do klubu w styczniu. Sprawa nie została jeszcze przesądzona, ale rozmawiamy i myślę, że pójdzie to w tę stronę - przekazał Portugalczyk , który niegdyś był piłkarzem "Barcy".

Jak donosi portal "El Nacional", choć to, jak 18-letni Brazylijczyk będzie prezentował się na europejskich boiskach, pozostaje niewiadomą, wszyscy w FC Barcelona wierzą, że będzie on stanowił spore wzmocnienie formacji ofensywnej w drużynie Xaviego Hernandeza. Dlatego może on zagwarantować sobie miejsce w wyjściowym składzie, na czym straci nie kto inny, a Robert Lewandowski.