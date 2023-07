Lewandowski liderem pechowego rankingu. W tym wolałby nie być najlepszy

Robert Lewandowski obecnie jest piłkarzem FC Barcelona , ale lwią część swojej kariery piłkarskiej spędził na niemieckiej ziemi. W latach 2010-2014 Polak był napastnikiem Borussii Dortmund . Następnie odszedł do Bayernu Monachium , dla którego bramki strzelał do 2022 roku.

Lewandowski autorem największej liczby anulowanych bramek w Bundeslidze od 1993 roku

Robert Lewandowski w Niemczech pobił wiele strzeleckich rekordów. Bycie egzekutorem akcji w tak dobrze funkcjonującej drużynie jak ówczesny Bayern Monachium , było dla niego niezwykle korzystne. On sam stanowił bardzo ważny element zespołu - po jego odejściu "Die Roten" wciąż zmagają się z problemem, jakim jest brak klasowego napastnika.

Co ciekawe, Lewandowski, będąc liderem tego rankingu, wcale nie przoduje w klasyfikacji piłkarzy najczęściej znajdujących się na pozycji spalonej. Numerem jeden w tej klasyfikacji został Aílton Gonçalves znany głównie z gry w Werderze Brema. Brazylijczyk występował również w Schalke i w ciągu całej swojej kariery w lidze niemieckiej znalazł się na pozycji spalonej aż 555 razy. W sezonie 2001/02 zdarzyło mu się to 112-krotnie, co również jest absolutnym rekordem, jeśli chodzi o pojedynczą kampanię.