Kiedy wreszcie pojawiła się oficjalna informacja o przejściu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona, to oprócz oczywistego zaciekawienia takich ruchem, pojawiało się trochę znaków zapytania odnośnie dyspozycji Lewandowskiego po zmianie ligi, szczególnie że na boiskach Bundesligi występował przez 12 lat. Jakiekolwiek wątpliwości okazały się jednak niepotrzebne, bo kapitan reprezentacji Polski robił po prostu to, co umie najlepiej - z miejsca zaczął zdobywać gole. Mimo że po drodze jemu (jak i całej drużynie) zdarzyły się pewne perturbacje, to cały sezon z pewnością trzeba przypisać do bardzo udanych.