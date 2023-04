Lewandowski lepszy od gwiazd. Pierwszy taki przypadek od 18 lat

Robert Lewandowski czekał od 23 lutego na kolejnego gola, kiedy jednak już się przełamał, to pokonał bramkarza rywali aż dwukrotnie. Dla polskiego napastnika były to bramki numer 25 i 26 w tym sezonie, co oznacza, że ma lepszy początek w stolicy Katalonii pod względem strzeleckim od wszystkich gwiazd sprowadzanych na Camp Nou od osiemnastu lat.