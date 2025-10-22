Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski leczy uraz, a tu nagłe wieści przed El Clasico. Tajny plan Flicka na Real

Kacper Dąderewicz

Już w niedzielę 26 października o godzinie 16:15 na Estadio Santiago Bernabeu rozegrane zostanie El Clasico, czyli mecz Realu Madryt z FC Barcelona. Goście przystąpią do niego w osłabionym składzie, a jednym z największych nieobecnych będzie Robert Lewandowski. Sztab szkoleniowy Hansiego Flicka ma jednak plan na to, aby w tym bardzo ważnym spotkaniu zdążył zagrać inny kluczowy zawodnik.

Kiedy Robert Lewandowski jest kontuzjowany, FC Barcelona musi szukać innych speców od strzelania goli
Kiedy Robert Lewandowski jest kontuzjowany, FC Barcelona musi szukać innych speców od strzelania goliDavid Ramirez/Soccrates/Getty Images / Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

Polscy kibice chcący obejrzeć niedzielne El Clasico tym razem muszą pogodzić się z tym, że na murawie zabraknie Roberta Lewandowskiego. Polak nabawił się urazu w meczu reprezentacji Polski z Litwinami. Kontuzja ta okazała się poważniejsza, niż pierwotnie przypuszczał i wykluczyła go z gry m.in. w meczu z Realem Madryt.

Polak będzie zdecydowanie największym nieobecnym w drużynie Hansiego Flicka. Bardzo dużą stratą dla Niemca jest również nieobecność Joana Garcii - młodego bramkarza, który od kilku tygodni boryka się z urazem kolana. W bramce zastępuje go Wojciech Szczęsny.

Barcelona liczy na powrót tego piłkarza. W El Clasico może okazać się kluczowy

Mogło być jednak o wiele gorzej. Pojawiła się bowiem nadzieja, że w niedzielę gotowy do gry będzie zawodnik, który w ważnych meczach w poprzednim sezonie zawsze był dla Barcelony absolutnie kluczowy. 

Raphinha, bo o nim mowa, opuścił pięć ostatnich spotkań z powodu urazu uda. Wiele wskazuje jednak na to, że Brazylijczyk zdąży wykurować się na El Clasico. Javi Miguel z dziennika "AS" podaje, że odbył on już część treningu z zespołem, a w najbliższy czwartek zgodnie z planem weźmie udział w całej sesji.

Jeśli plan Hansiego Flicka się zrealizuje, Raphinha otrzyma "zielone światło" od klubowych lekarzy przed meczem z Realem Madryt. To oznacza, że niemiecki szkoleniowiec będzie mógł wystawić go nawet w pierwszym składzie.

W poprzednim sezonie Raphinha przeciwko Realowi Madryt zdobył aż 5 goli i zanotował 2 asysty. W tej kampanii mamy jednak do czynienia z "Los Blancos" w lepszej formie niż przed rokiem. Tym bardziej obecność tak ważnego piłkarza może zmienić układ sił w tym ważnym spotkaniu. Dzięki powrotowi Raphinhi szanse Barcelony na uniknięcie porażki na Estadio Santiago Bernabeu wzrosły.

Możemy spodziewać się tego, że w linii ataku przeciwko Realowi Madryt zagrają Marcus Rashford i Lamine Yamal. Trzecim zawodnikiem najprawdopodobniej będzie Raphinha lub Ferran Torres, który właśnie otrzymał "zielone światło" do gry po wyleczeniu urazu.

