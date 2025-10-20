Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski leczy kontuzję, a tu brutalna diagnoza. Flick pod ścianą, jest coraz gorzej

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Problemy FC Barcelona w ostatnich meczach zauważalne są gołym okiem. Choć podopiecznym Hansiego Flicka udało się wygrać z Gironą w miniony weekend, styl i sposób zwycięstwa pozostawiały jednak sporo do życzenia. Coraz częściej pojawiają się głosy, że Niemiec musi rozważyć zmianę taktyki, jaką stosuje. Hiszpańscy dziennikarze wystawili przy tym brutalną diagnozę Robertowi Lewandowskiemu twierdząc, że nie do końca radzi sobie z bronieniem.

Robert Lewandowski i Hansi Flick
Robert Lewandowski i Hansi FlickGongora/NurPhotoAFP

Coraz więcej wskazuje na to, że duża liczba zespołów w lidze hiszpańskiej, ale również drużyn z innych krajów, przystosowało się do sposobu gry FC Barcelona i założeń taktycznych wychodzących od Hansiego Flicka. W poprzednim sezonie Blaugrana potrafiła fenomenalnie grać wysokim pressingiem, co przekładało się na szybkie odbiory i co za tym idzie, szybkie ataki zespołu, dające wiele okazji podbramkowych. W dodatku rywali udawało się często łapać na spalonym.

Teraz wygląda to zgoła odmiennie. Choć Barcelona wciąż potrafi kreować sporo sytuacji strzeleckich, obrona nie jest już tak szczelna, jak miało to miejsce jeszcze kilka miesięcy temu. Wynika to m.in. z faktu, że przeciwnicy uczą się gry Dumy Katalonii i dostosowują do tego swoją taktykę. Widać to było przede wszystkim w starciu Blaugrany z Sevillą, które skończyło się porażką tych pierwszych 1:4.

Zobacz również:

Cesar Azpilicueta i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski mógł tylko patrzeć, cios dla Polaka w końcówce. Fatalna sytuacja

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

    Flick zmuszony zmienić taktykę? Lewandowskiemu wystawiono bolesną diagnozę

    Już wtedy pojawiły się analizy pokazujące, że rywale potrafią omijać wysoko ustawioną linię obrony Barcelony. Powoli przebijały się więc opinie, że Flick musi pomyśleć nad inną taktyką. Okazuje się, że prośbę odnośnie zmiany strategii wysunął również dyrektor sportowy Dumy Katalonii, Deco. A donosi o tym hiszpańskie "ABC". Sami dziennikarze zauważają, że taktyka Flicka staję się coraz mniej skuteczna dla Barcelony, a jest orężem dla przeciwników.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Potwierdziły się doniesienia ws. Lewandowskiego. To oficjalne, w Legii już czekają

    Bartosz Nawrocki
    Bartosz Nawrocki

      "Deco prosi Flicka o cofnięcie linii obronnej o 10 metrów" - możemy przeczytać nagłówek w artykule autorstwa Salvadora Sostresa. "Deco zasugerował Flickowi, by cofnął linię obrony, bo rywale już nauczyli się działań obrony Barcelony, polegających na obracaniu się wokół własnej osi i podawaniu piłki na wolne pole, by zadać cios z kontrataku" - czytamy. W artykule wspomniano również o roli Roberta Lewandowskiego.

      Zdaniem dziennikarza Polak nie jest już w stanie angażować się w takim stopniu w wysoki pressing, aby ten był skuteczny. "W drużynie, w której Lewandowski nie jest w stanie bronić, a Lamine Yamal nie chce bronić, równowaga szybko się zmienia, gdy Raphinha jest kontuzjowany" - oceniono. Zdaniem dziennikarza Flick nie skorzysta jednak z rady Deco i będzie chciał udowodnić, że jego plan wciąż sprawdza się dobrze, ale potrzeba do tego większego zaangażowania zawodników.

      Zobacz również:

      Robert Lewandowski
      Robert Lewandowski

      Burza wokół Lewandowskiego, teraz takie doniesienia. W Barcelonie się wygadali

      Bartosz Nawrocki
      Bartosz Nawrocki
      DJB: Jak uraz Lewandowskiego wpłynie na jego przyszłość? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO
      Robert Lewandowski
      Robert LewandowskiMIGUEL RIOPAAFP
      Mężczyzna z krótkimi, jasnymi włosami i zarostem, ubrany w czarną kurtkę, siedzi przed mikrofonem podczas konferencji prasowej. W tle rozmyte kolorowe tablice sponsorów sportowych.
      Hansi FlickAFP7 vía Europa PressEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja