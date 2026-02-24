Lewandowski kupili dom, sprawa skończyła się przed sądem. Milionowa kara i możliwe więzienie

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Robert Lewandowski w 2021 roku chciał kupić willę na Majorce. Okazało się, że sprawa jest bardziej skomplikowana niż przypuszczano i to wcale nie z winy piłkarza. Kiedy zawodnik wypisał czek na odpowiednią sumę, kobieta, która przeprowadzała transakcję przywłaszczyła sobie pieniądze. Sprawa trafiła do sądu, a dziś, po latach batalii, zapadł wyrok. Kara obejmowała nawet więzienie.

Piłkarz w czerwonej koszulce z godłem Polski siedzi przy stole konferencyjnym, trzyma rękę przy ustach, w tle tablica z logotypami sponsorów oraz mikrofony.
Robert LewandowskiAFP

Robert Lewandowski i jego żona nie zawsze mogą pochwalić szczęściem co do inwestycji i zaufanych ludzi. Choć willa na Majorce spełnia do dzisiaj swoje zadanie, to okoliczności jej kupna były dla polskiego napastnika i jego rodziny dość przykre.

Barcelona podjęła decyzję. W czerwcu zapadnie klamka. Hiszpanie już wiedzą

Robert Lewandowski kupował dom. Skończyło się sprawą w sądzie

W 2021 roku Robert Lewandowski wraz z małżonką kupowali willę na Majorce na osiedlu Nova Santa Ponsa. Do sprzedaży doszło przez notariusza - Lewandowski wypisał czek na 3,51 mln euro na rzecz spółki, do której należał dom. Jedna ze współwłaścicielek wypłaciła pieniądze na utworzony kilka dni wcześniej rachunek bieżący, który miał być otwarty w ramach spółki.

Wtedy okazało się jednak, że doszło do przywłaszczenia kwoty. Zanotowano przelewy z tego konta na prywatne konto kobiety w mniejszych sumach. Łącznie osiągnęły one wartość 3,1 mln euro. Na koncie należącym do spółki pozostało 408 593 euro. Ponadto wyszło na jaw, że oszustka sprzedała nieruchomość bez ustalenia tego faktu z pozostałymi współwłaścicielami spółki i nie wiedzieli o istniejącym nowym rachunku.

Robert Lewandowski źle trafił. Oszustka została skazana

Ostatecznie 24 lutego 2026 kobieta została skazana przez sąd na Balearach. Wcześniej miało dojść do pełnego procesu, który miał rozpocząć się we wtorkowy poranek, ale strony doszły do porozumienia.

Hiszpanie piszą o odejściu Lewandowskiego. To ma być następca Polaka w Barcelonie

Ustalono, że oszustka otrzymała karę dwóch lat warunkowego więzienia, musiała też zapłacić grzywnę w wysokości 1440 euro oraz wypłacić swoim wspólnikom 1,62 mln euro. Jeśli by tego nie zrobiła, wówczas kara więzienia byłaby dla niej obowiązująca. Oskarżona może trafić za kratki również wtedy, gdy dokona w przyszłości podobnego oszustwa. Wyrok jest prawomocny.

Zobacz również:

Anna i Robert Lewandowscy
Robert Lewandowski

Na tym Lewandowscy nie oszczędzają. Zainwestowali już grube miliony

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Mężczyzna w sportowej bluzie z krótkimi, ciemnymi włosami, stoi na stadionie i bije brawo, mając opatrunek na lewej dłoni. Wyraz twarzy sugeruje skupienie i powagę.
Robert LewandowskiAFP
Kobieta w okularach przeciwsłonecznych i granatowej marynarce stoi obok mężczyzny w garniturze, oboje wchodzą przez drzwi, tło rozmyte
Anna LewandowskaMateusz GrochockiEast News
Czy syn Aleksandra Śliwki będzie siatkarzem? "Spodziewałem się takiego pytania". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja