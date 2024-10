Lewandowski krótko po zwycięstwie w Lidze Mistrzów. Wystarczyło kilka słów

36-letni Lewandowski najpierw trafił do siatki w ósmej minucie - z około metra do pustej bramki, zamykając akcję. Kolejne gole dla gospodarzy strzelili Raphinha (34.) oraz Inigo Martinez (37.), a na początku drugiej połowy - w 51. minucie - Polak podwyższył na 4-0 uderzeniem głową z bliska.

Liga Mistrzów. Robert Lewandowski coraz bliżej granicy stu goli

To pierwsze trafienia "Lewego" w obecnym sezonie elitarnych rozgrywek, a łącznie ma ich 96 w karierze. W klasyfikacji wszech czasów LM ustępuje tylko Portugalczykowi Cristiano Ronaldo - 140 goli oraz Argentyńczykowi Lionelowi Messiemu - 129. Obaj tego dorobku nie poprawią, bowiem kariery kontynuują poza Europą.

To ważna wygrana dla Barcelony, ponieważ ta w pierwsze serii przegrała na wyjeździe z AS Monaco .

"Wiedzieliśmy po meczu z Monako, że musimy odpowiedzieć w następnym i zrobiliśmy to dobrze" - potwierdził to Raphinha na antenie stacji Movistar.

"Poza tym kilka dni temu przegraliśmy mecz w La Liga z Osasuną i musieliśmy szybko na na to zareagować. To ważne, że strzeliliśmy tyle goli, bowiem na koniec mogą się one liczyć" - dodał Brazylijczyk.