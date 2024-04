13 zdobytych bramek w 29 rozegranych spotkaniach - to aktualny bilans Roberta Lewandowskiego w bieżącej kampanii ligi hiszpańskiej. Reprezentant Polski jest zdecydowanie najlepszym snajperem FC Barcelona. Żaden inny zawodnik nie zbliżył się choćby do jego wyniku. Drugie miejsce pod względem skuteczności na boiskach La Liga w ekipie trenera Xaviego Hernandeza zajmują Ferran Torres oraz Joao Felix. Obaj trafiali do siatki po siedem razy.

