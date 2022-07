Lewandowski kradnie show na imprezie w Miami. Do sieci trafiło wideo

Do sieci wyciekło nagranie zza kulis imprezy zorganizowanej przez Barcelonę do spółki z głównym muzycznym sponsorem. Na wideo widać Roberta Lewandowskiego, który skradł show rytmicznym tańcem. Co ciekawe, bawił się ze swoim rywalem w ataku i piłkarzem, który "sprzątnął" mu koszulkowy numer. Atmosfera między oboma panami wydaje się dobra. I to nawet mimo doniesień, wedle których przyjście "Lewego" może sprowokować transfer Memphisa Depay'a do Premier League.

Zdjęcie Robert Lewandowski wziął udział w imprezie w Miami / Instagram / East News