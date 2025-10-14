Lewandowski kontuzjowany, są nowe informacje. Zaskakujące doniesienia

Nie jest to dobry czas dla polskich napastników w FC Barcelonie. Najpierw groźnego urazu doznała Ewa Pajor. W jej kontekście mówiło się nawet o możliwym zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie. Szczęście w nieszczęściu, szczegółowe badania wykazały "jedynie" uraz tylno-bocznego kompleksu prawego kolana bez innych powiązanych urazów. Przerwa w grze będzie, jednak nie aż tak długa. Mowa o 4-6 tygodniach.

Dziś nadeszły wieści o kolejnej kontuzji. Tym razem ofiarą urazu padł Robert Lewandowski. FC Barcelona wydała komunikat, w którym czytamy, że napastnik "doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie".

Nowe wieści ws. kontuzji Roberta Lewandowskiego. A za chwilę zaskakujące słowa dziennikarza

Taka informacja wywołała poruszenie wśród kibiców nie tylko FC Barcelony, ale i reprezentacji Polski. Przed "Dumą Katalonii" m.in. ważny mecz z Realem Madryt, do którego dojdzie 26 października na Bernabeu. Trudno jednak aktualnie powiedzieć, kiedy Lewandowski wróci do gry. Istnieje duże ryzyko, że przerwa będzie dłuższa i obejmie chociażby listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że wtedy podopieczni Jana Urbana rozegrają dwa ostatnie mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2026. Rywalami będą Holendrzy oraz Maltańczycy.

Kamery katalońskiego "Sportu" zarejestrowały Roberta Lewandowskiego, który wyjeżdża z ośrodka Ciutat Esportiva. Jak informują, przerwa Polaka w grze może wynieść cztery tygodnie.

Nowe informacje ws. urazu Roberta Lewandowskiego przekazał dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza. Powołując się na doniesienia z otoczenia piłkarza napisał na X, że nasz kapitan będzie pauzował około trzech tygodni. Jego zdaniem, na pewno opuści najbliższe El Clasico. Zdementował również wszelkie plotki, zaznaczając, że doszło do naderwania, a nie zerwania mięśnia dwugłowego uda.

W kolejnym wpisie Ligęza przekazał zaskakujące informacje. Polak miał się nabawić urazu na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Mimo to, rozegrał cały mecz z Litwą. Dziennikarz Radia ZET donosi, że "Lewy"... po prostu nie wiedział o tym, że gra z urazem.

Pytacie dlaczego info o kontuzji teraz, tak nagle? Dlaczego Lewandowski nie poprosił o zmianę Urbana i dograł mecz z Litwą? Bo… po prostu nie miał żadnych dolegliwości, Lewy nie wiedział, że gra z kontuzją

